Imprudente comienzo en un camino peligroso

Mientras cenábamos en familia para despedir el año viejo en uno de nuestros restaurantes favoritos en el sur de California, notamos que el mesero, un joven de menos de 30 años, se mostraba atento, distraído, efusivo y confuso. Era tan errática su conducta que mi nieto, de 15 años, me preguntó: “Abuelo, ¿qué le pasa al mesero?”.



Cuando el joven se acercó para servirme un plato, noté que sus ojos rojos y desorbitados mostraban inequívocamente que estaba bajo los efectos de la marihuana. “Está drogado”, le contesté. Ninguno de mis nietos se sorprendió. El comentario de mi nieta, de 12 años, fue como un terrible golpe de realidad no exento de temor: “Mañana va a ser legal fumar marihuana en el estado”.

Cuando el mesero se acercó para llenar mi copa de vino le pedí que no lo hiciera. No podía arriesgarme a que la policía me detuviera manejando después de beber dos copas de vino con mi cena porque las consecuencias serían atroces: arresto, encarcelamiento temporal, multa económica sustantiva, suspensión de mi licencia de conducir por seis meses y un aumento considerable de mi seguro de auto.



Luego pensé: ¿y si la policía detiene al mesero manejando drogado qué le pasaría? Probablemente nada. En California, ya con la legalización encima, la policía carece de los instrumentos legales necesarios para determinar qué cantidad de THC en la sangre indica que esa persona está incapacitada para conducir. La contradicción entre las leyes estatales que legalizan su consumo y las leyes federales que lo penalizan impide que se investiguen a fondo los efectos del uso de la droga y se promulguen leyes adecuadas para administrar el proceso.



Y esto a pesar de que el informe de la Academia de Ciencias publicado en enero de 2017 concluyó que existe “evidencia sustancial de que el uso de marihuana antes de conducir aumenta el riesgo de verse involucrado en un accidente porque la droga perjudica seriamente el juicio, la coordinación motora y la reacción temporal de los usuarios”. El informe también encontró evidencia de que la marihuana causa problemas respiratorios, que existe un vínculo entre el uso frecuente de marihuana y la esquizofrenia, que las mujeres que fumaron marihuana durante el embarazo tienen mayor probabilidad de tener bebés con pesos de nacimiento más bajos (en California, una de cada cuatro madres han consumido la droga durante el embarazo).



Es cierto que la marihuana puede mitigar el dolor como si fuera un analgésico, pero decir que es inofensiva es una aberración. Suponer, como algunos padres de familia han dicho, que la hierba es inocua porque ellos la fumaron hace 40 años y nada les pasó es irresponsable. La marihuana actual no es como la de ayer porque el ingrediente activo de la droga, el THC, es mucho más alto hoy que hace 40 años. Iniciar el proceso de legalización sin medir las consecuencias que traerá y sin estar preparados para mitigarlas, como lo han hecho las autoridades estatales, es insensato.



Lo lamentable para un abuelo como yo es que en vez de que como sociedad imitemos el modelo de Islandia, que en los últimos 20 años ha reducido radicalmente el consumo de tabaco, drogas y bebidas alcohólicas entre los jóvenes de 15 a 16 años –entre 1998 y 2016, el consumo de alcohol bajó de 42 al 5 por ciento; el de marihuana, del 17 al 7 por ciento, y el del tabaco, del 23 al 3 por ciento–, en California, y en casi todo Estados Unidos, no conformes con la tremenda crisis de salud y seguridad que vivimos por el consumo de opiáceos, heroína, cocaína, anfetaminas y otras drogas, se abran nuevas puertas para que la población se drogue con marihuana legal y abiertamente.



