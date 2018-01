Entre la pena y la nada

Cuando pienso en los temas del debate migratorio que esta semana se discutirá en Washington –los dreamers y/o el futuro de la política migratoria del país–, no puedo dejar de pensar en el tema central de la gran novela de William Styron 'Sophie’s Choice'. El dilema que la protagonista de la novela enfrenta, obligada por las circunstancias, es que ella sabe que su decisión de salvarle la vida a su hijo le hará muy difícil sobrevivir al oprobio moral de no haber salvado a la hija.

El tema de la novela viene a cuento porque la Casa Blanca ha propuesto un plan que ofrecería la ciudadanía no solamente a los casi 700.000 dreamers, sino a un 1’200.000 más, que estarían en las mismas condiciones que los dreamers, pero que no se inscribieron al Daca. A cambio, Trump pide al Congreso 25.000 millones de dólares para financiar el muro en la frontera, una reducción radical a la política de reunificación familiar de los residentes documentados y eliminar la lotería de 50.000 visas anuales de residencia permanente.



Dada la volatilidad del carácter de Trump, nadie sabe si mantendrá su propuesta; tampoco, si los representantes republicanos archiconservadores se opondrán a la legalización de los dreamers o si el ala izquierda del Partido Demócrata se resistirá a restringir la reunificación familiar y a eliminar la lotería de visas en países de poca emigración a EE. UU.

El problema para los demócratas y para quienes queremos una reforma migratoria integral es el desbalance de fuerzas políticas en el gobierno actual. FACEBOOK

TWITTER

El problema para los demócratas y para quienes queremos una reforma migratoria integral es el desbalance de fuerzas políticas en el gobierno actual. Los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso y la Presidencia, y frente a este poder fáctico de poco sirve que la mayoría de los estadounidenses simpaticen con los dreamers. Más aún, como me dice Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano, “los republicanos ya están desmantelando las políticas de inmigración, y es muy probable que dejen en ruinas el sistema. Los demócratas deben negociar con fuerza, pero de manera realista, para proteger lo más que se pueda”.



Concuerdo con Hakim, sobre todo después del error garrafal del liderazgo demócrata en el Senado de haber planteado la negociación del presupuesto poniendo a los dreamers de por medio, sabiendo que los republicanos los acusarían de “cerrar el Gobierno para salvar a ‘ilegales’ ”. Una equivocación que los obligó a recular y propició mayores divisiones en su partido.



Creo –como me dice el politólogo de centroizquierda Marc Cooper– que “la postura de los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders tiene fuerza moral y podría resultarles atractiva a los jóvenes y a las minorías que conforman el futuro del Partido Demócrata”. Sin embargo, creo que su estrategia de resistir a Trump en esta ocasión, en vez de buscar un compromiso con los moderados de ambos partidos, es suicida y condenaría a los dreamers para siempre.



Concuerdo con Cooper en que, “a medida que nos acercamos al 8 de febrero, los demócratas no tienen muchas opciones. No pueden abandonar a los dreamers, porque hacerlo no solo sería inmoral, sino también políticamente letal para las elecciones intermedias. Por otro lado, Trump necesita usar el Daca como palanca para obtener parte de sus restrictivas propuestas de inmigración aprobadas”.



Por tanto, creo firmemente que la prioridad en este momento, en el que el balance de fuerzas es tan favorable a los republicanos, y considerando que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere que se resuelva positivamente la situación migratoria de los dreamers, el Daca debería ser la prioridad en las negociaciones.



En este caso, yo, como el personaje que cierra la novela 'Las palmeras salvajes', de William Faulkner, repetiría: “Si tengo que escoger entre la pena y la nada, elijo la pena”. ¿Usted qué piensa?



SERGIO MUÑOZ BATA