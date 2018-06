El peligroso hazmerreír del mundo

“No es solamente poco ortodoxo. Es ineficaz y vergonzoso que un presidente estadounidense actúe de esta manera”, dijo Nicholas Burns, diplomático de alto rango en el gobierno de George W. Bush comentando el berrinche de Donald Trump en la reunión del G7, en Canadá. “No quiero que nuestro presidente sea el hazmerreír del mundo”.



Y Burns no fue el único estadounidense que lamentó el sainete de Trump. El senador republicano John McCain envió un tuit a los aliados recordándoles que “la mayoría de los americanos de ambos partidos siguen favoreciendo el libre comercio, la globalización y los valores compartidos con los aliados por más de 70 años. Los americanos estamos con ustedes aun cuando nuestro presidente no nos acompañe”.

La telecomedia de Trump empezó cuando, sospechosamente, flotó la idea de reincorporar a Rusia al G7 a sabiendas de que el consenso estaba en contra. Su propuesta motivó el rechazo de los aliados y una airada protesta de senadores republicanos como Marco Rubio, Ben Sasse, Lindsey Graham y Jeff Flake, entre otros.



Con su acostumbrada majadería y prepotencia, Trump llegó tarde a la primera sesión sobre igualdad de género; es evidente que a este hombre acostumbrado a tratar a las mujeres como objetos sexuales le cuesta trabajo digerir el asunto.



A pesar de los desencuentros iniciales, el ánimo conciliador del resto de los países los condujo a emitir un comunicado conjunto para abogar por un comercio “libre, justo y mutuamente benéfico, y por desechar el proteccionismo”.



Al anunciarlo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también expresó su desacuerdo con las exigencias de Trump. “Los canadienses –dijo– somos amables y razonables, pero no nos van a avasallar”. Para los canadienses es un insulto que Trump utilice el pretexto del peligro para la seguridad nacional a fin de imponerle aranceles al que ha sido históricamente su mejor aliado.



Esto bastó para desatar la ira de Trump y sus sicofantes, que volvieron a insultar a Trudeau y se retractaron del acuerdo argumentando que criticar públicamente al rey, perdón, al presidente, debilita la imagen de fortaleza que Trump necesita vis a vis su reunión con Kim Jong-un en Singapur.



Para el conservador diario canadiense ‘The Globe and Mail’, “la decisión de Donald Trump de retractarse de su firma en el comunicado de la cumbre Charlevoix G7 es una de las crisis manufacturadas más flagrantes jamás perpetradas por una administración estadounidense contra un aliado... Las relaciones entre dos de los aliados más cercanos del mundo están ahora en un peligroso punto bajo. Y la culpa recae totalmente en el Sr. Trump y sus asesores... (Trump) debe entender que cuando llegamos al límite no nos arrodillamos frente al ‘bully’ que nos insulta, no importa qué tan grande sea”.



Mientras que para el premio nobel de economía el estadounidense Paul Krugman la postura de Trump en la reunión del G7 “bien podría anunciar el comienzo de una guerra comercial, tal vez incluso el colapso de la alianza occidental”. Trump, escribe Krugman, “fue a Canadá a exigir que nuestros aliados dejen de hacer lo que no están haciendo, y eso no es defender los intereses estadounidenses. Es una declaración de ignorancia y una política insensata... Lo sucedido en Canadá fue una humillante debacle total”.



Desde mi punto de vista, a los países agredidos por Trump solo les queda explorar dos vías. Entablar un diálogo constructivo con los empresarios estadounidenses para, en la medida de lo posible, evitar involucrar al gobierno federal, y forjar una alianza unificada entre la Unión Europea, Canadá, Japón, Gran Bretaña, India, Brasil y México para combatir el proteccionismo trumpiano.



SERGIO MUÑOZ BATA