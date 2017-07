‘El gordo’ y sus maniobras perversas

Con las debidas disculpas a don Manuel, un amable lector que me sugirió dejar de escribir sobre “el gordo” (son sus palabras, no las mías; la decena de adjetivos que tengo para describir a Trump es impublicable), lamento informarle que debo volver al tema porque Trump no se cansa de hacer ni de decir barbaridades.

Don Manuel sugirió que padezco el “síndrome de Estocolmo”, que mi insistencia en escribir sobre Trump denota un cierto vínculo afectivo con mi torturador. Yo lo dudo. Creo, sin embargo, que don Manuel tendrá más material para analizarme después de leer esta columna. Vuelvo a Trump porque sus majaderías contra sus subalternos me obligan a tener sentimientos contradictorios hacia ellos, a pesar de mis profundos desacuerdos con la mayoría de sus posturas, su ideología y sus acciones.



Empiezo por el principio. La manera como Trump destituyó al entonces director del FBI James Comey fue de una bajeza total. El pretexto fue el reconocimiento de haber cometido errores al reabrir la investigación de los correos de Hillary Clinton. Pero el motivo real de su destitución fue su insistencia en investigar la conexión entre Trump y los rusos. Yo no siento ninguna simpatía por Comey, lo considero responsable en gran parte de la derrota de Clinton al reabrir, sin razón, la investigación sobre sus correos a once días de la elección. Esto no me impide, sin embargo, entender que Trump lo destituyó por miedo a que se descubran sus nexos económicos y políticos con el Gobierno ruso.

El caso del desencuentro de Trump con su procurador de Justicia, Jeff Sessions, tampoco tiene precedente en la historia del país, y me preocupa sobremanera, don Manuel, sentir un súbito lazo de unión con él. Estoy en desacuerdo con su dura actitud contra los inmigrantes indocumentados, su pasado salpicado de incidentes racistas, su proteccionismo en temas de comercio, su visión conservadora de la justicia criminal, pero, otra vez, la forma como Trump lo ha tratado públicamente me parece abusiva e injusta. Me explico. El pleito en privado del presidente con el procurador lleva meses, pero se hizo público recientemente cuando, en una entrevista en The New York Times, Trump dijo que se arrepentía de haber nombrado a Sessions. No le perdona haberse recusado de la investigación sobre la posible colusión de los rusos en la elección. A Trump no le convence que la decisión de Sessions fue la ordenada por el código de ética y el reglamento de la Procuraduría. Sessions es un político conservador, no un bribón que merezca ese trato.



La última hazaña de Trump fue el despido fulminante de su jefe de gabinete, Reince Priebus, después de mandar a un matón verbal a insultarlo públicamente con procacidades inauditas.



Le confieso, don Manuel, que no son solo la decencia y la compasión las que me llevan a defender a las víctimas de Trump. Me mueve también la preocupación por sus maniobras para despedir a Sessions y nombrar a un nuevo procurador cuya primera orden será despedir al fiscal especial Robert Mueller y así finiquitar la investigación sobre los nexos de Trump con Rusia.



Confío en que las muestras de apoyo a Sessions de congresistas y medios conservadores impidan que Trump se salga con la suya. También me alienta la contundencia del reciente voto en el Senado para imponer nuevas sanciones a Rusia y limitar la capacidad de Trump para retirarlas. Y su fracaso para liquidar el sistema sanitario conocido como ‘Obamacare’, el cual nos muestra que todavía hay congresistas (sobre todo mujeres) que creen en la división de poderes y no se dejan intimidar por un presidente bravucón.



Por mi parte, don Manuel, espero no tener que volver a escribir sobre él en un plazo razonable, su vulgaridad me da náusea.



SERGIO MUÑOZ BATA