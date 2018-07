El canto de la sirena del Bronx

Autoetiquetarse como socialista en Estados Unidos es casi un acto suicida. Más de un siglo de adoctrinamiento anticomunista aunado al contundente fracaso del socialismo real en la Unión Soviética o Cuba, la falta de libertades políticas en China y el desastre del socialismo tropical en Venezuela han sellado el fracaso de los políticos estadounidenses que no aprenden las lecciones de la historia.

A finales del mes pasado, una joven activista latina de 28 años que se autodefine como socialista afiliada al Partido Demócrata derrotó a un poderosísimo político blanco de 56 años, progresista de centroizquierda, en la elección primaria del partido por un distrito neoyorquino. Su triunfo ha generado un debate sobre el futuro del partido, en el que el ala radical insiste en cambiar de piel y argumenta que solo dando un viraje extremo hacia la izquierda se recuperará el poder perdido en la última elección. Alexandria Ocasio-Cortez es el nombre de la activista latina, nacida en el Bronx neoyorquino de madre puertorriqueña y padre nuyorriqueño, que contenderá en noviembre contra el republicano Anthony Pappas. Dada la composición del distrito en pugna, donde predominan los latinos, lo más probable es que Ocasio gane la elección.



Su historia personal es interesante y conmovedora. De origen humilde, su madre trabajó como empleada doméstica y su padre, un pequeño empresario, murió en 2008, lo cual obligó a Ocasio a emplearse en restaurantes para sostener el hogar. Estudió economía y relaciones internacionales en la Universidad de Boston, trabajó con el senador Edward Kennedy y, más tarde, en la campaña presidencial de Bernie Sanders. Fiel a su ideología socialista, Ocasio aboga, entre otras propuestas, por una ofrecer educación superior gratis y cobertura medica federal para todos. También pide la abolición de ICE, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas.

El ala radical del Partido Demócrata insiste en cambiar de piel y argumenta que solo dando un viraje extremo hacia la izquierda se recuperará el poder perdido en la última elección.

TWITTER

Su triunfo sucede en un momento crucial previo a las elecciones intermedias de 2018, porque, en teoría, las elecciones intermedias son una especie de referendo sobre la presidencia en funciones, y todo indica que las de noviembre les serán adversas a los republicanos y principalmente a Donald Trump. Según las encuestas del Pew Center, los demócratas podrían ganar el Congreso si la base del Partido Demócrata, que es de centroizquierda, sale a votar en cantidades suficientes y a ellos se suman los indecisos. Los tres de cada cuatro que dicen que la reforma fiscal de Trump no les ha beneficiado, los que se quejan por el aumento del costo de la vivienda y del cuidado de la salud y de los niños. La inmigración que Trump ha explotado hasta la náusea con su base de votantes no es un tema de preocupación en el resto del país. Además, la popularidad de Trump se mantiene en niveles bajos.



Yo creo que la clave para retomar el control del Congreso no es apelar a la extrema izquierda, sino mandarles un mensaje de cambio moderado a los votantes que están en el centro del espectro ideológico y no han decidido por quién votar. Los obreros que votaron por Trump en Pennsylvania no se parecen a los que inspiraron a Karl Marx y Federico Engels en las fábricas de Alemania e Inglaterra. Son obreros de industrias sin futuro, y a estos no se los atrae con un discurso socialista que hace más de un siglo ha sido demonizado como antinorteamericano.



Si lo que queremos es preservar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, una restauración completa del sistema de salud llamado ‘Obamacare’, detener el calentamiento global, un Senado que se oponga a que el actual ocupante de la Casa Blanca incline la composición de la Suprema Corte de Justicia más hacia la derecha, es imprescindible desoír el canto idealista de la sirena del Bronx.



SERGIO MUÑOZ BATA