De Robert E. Lee a Cristóbal Colón

Ahora le tocó a Cristóbal Colón ocupar el centro de la polémica para reescribir la historia de las Américas. La semana pasada, el gobierno de la ciudad de Los Ángeles decretó sustituir la celebración del Día de Colón con el ‘Día de los pueblos indígenas’. Antes que Los Ángeles, seis ciudades y dos estados de la Unión Americana habían emitido un decreto semejante.

Esta nueva controversia sobre Colón se inscribe en el marco del debate sobre la remoción de los monumentos históricos que glorifican a personajes confederados considerados héroes por unos y genocidas por otros. En este momento en el que la crispación racial en el país se ha acentuado al terminar la gestión del primer presidente negro en su historia y al iniciarse la de un presidente que equipara al Ku Kux Klan con quienes lo denuncian por su mensaje de odio racial, los herederos de los confederados en el sur del país se atreven a argumentar que la remoción de estos monumentos atenta contra la historia.



Yo difiero radicalmente de esta interpretación. Honrar a los esclavistas con un monumento es un vano intento de sanear la historia.



Glorificar a personas como Robert E. Lee en Charlottesville, Virginia, con un monumento construido para tergiversar la historia, es una infamia. Es una afrenta porque ignora deliberadamente el sufrimiento, la opresión y la deshumanización que Lee y su causa ocasionaron a una enorme parte de la población de la región esclavizada por el color de su piel y perpetúa la ofensa.

La profunda división que

hoy separa a Estados Unidos en

dos bandos irreconciliables solo disminuirá cuando exista una visión realista y común de

La inmensa mayoría de los más de 700 monumentos confederados que actualmente existen en el país fueron erigidos en la época en la que las leyes segregacionistas mantenían la segregación racial, y su propósito fue demostrarles al país y al mundo que, a pesar de haber perdido la guerra, los supremacistas blancos seguían teniendo el mando en el sur.



Desterrar a museos o a cementerios las estatuas de individuos cuyas acciones contradicen los valores de la nación es apenas una pequeña parte de la revisión de la historia patria. Lo indispensable ahora es reconocer y enfrentarse a la verdadera historia del país. En los 60, la Asociación Americana de Historia le encargó a un grupo de historiadores estadounidenses que redactaran nuevos textos que reflejaran con mayor exactitud la historia del país. Que contaran las historias de los horrores cometidos por los primeros colonizadores que habían sido disfrazados de gestas nacionales. Que revelaran, por ejemplo, la verdadera dimensión del genocidio de los pueblos indígenas. Que relataran las vidas de grupos oprimidos por los hombres blancos. Que nos contaran sobre el trabajo injustamente ignorado de las mujeres, de los grupos minoritarios o de los trabajadores no afiliados a organizaciones laborales.



Los historiadores han hecho su labor, y los textos están ahí para quien quiera leerlos; pero cambiar percepciones hegemonistas centenarias no ha sido fácil. Todavía hay muchos sectores de la población, entre ellos destaco a la clase política, que siguen sosteniendo mitos dañinos. Que siguen hablando de la nación como el ‘país excepcional’ y/o la ‘nación indispensable’. Que siguen ocultando el daño que la política exterior de este país ha causado en otros.



La periodista estadounidense Suzy Hansen acaba de publicar su libro 'Notes on a Foreign Country', que, como apunta el ganador del Pulitzer 2017, Hisham Matar, en su reseña en The New York Times, “es un memoir político y personal que negocia la vertiginosa distancia que existe entre lo que realmente es Estados Unidos y lo que piensa que es”.



La profunda división que hoy separa a Estados Unidos en dos bandos irreconciliables solo disminuirá cuando exista una visión realista y común de su historia.



SERGIO MUÑOZ BATA