Crónica de Italia

Ahora fue en Barcelona, como antes en Niza, Londres, Berlín y Estocolmo, donde otro grupo de fanáticos intentó, fallidamente, aterrarnos. Cuando sucedió el atentado en Niza, yo festejaba con mi familia el aniversario de la Revolución francesa en París. Lamentamos la irracionalidad del acto, pero seguimos adelante con nuestro viaje. Ahora, viajando por Italia otra vez con mi familia, nos topamos de nuevo con esta plaga, que ni nos aterra ni nos detiene.



Este es mi quinto viaje a Italia. Vine de joven con mis papás, a descubrir una buena parte de mis orígenes. Regresé de estudiante pobre, viajando en autostop, durmiendo en hoteles para estudiantes y comiendo siempre lo más barato y abundante. La experiencia fue maravillosa y, además, descubrí a los grandes maestros de la pintura y la escultura. Regresé con mi esposa y con mis hijos adolescentes, en un afán por abrirles los ojos, los sentidos y la mente al mundo. Volvimos con amigos amantes del arte a recorrer pueblos fuera del circuito turístico y hoy regresamos con los nietos a que gocen de la costa del mar de Liguria nadando en el Golfo de los Poetas.



Mis vivencias en Italia incluyen la lectura de su historia y, sobre todo, de sus tres momentos de gloria, que cambiaron el mundo: el del Imperio, que extendió el Estado de derecho por Europa construyendo caminos que han resistido el avance del tiempo; el de la sede de la Iglesia católica, que transformó nuestra visión del mundo, y el del Renacimiento, que universalizó la cultura de Occidente. Pero mi quehacer con Italia no termina con la historia. También la conozco por las crónicas de escritores entrañables.



A Goethe le tomó 18 meses, entre 1786 y 1788, recorrer la península, de Venecia a Sicilia y de regreso. De su travesía salió un libro magnífico, ‘Viaje a Italia’, en el que venera al arquitecto Andrea Palladio, elogia la urbanización de Venecia y lamenta la suciedad en las calles; se deleita con un cuadro de Veronese y goza con la comedia, el teatro y la ópera italianos; estudia las ruinas de la Roma imperial, la composición geológica de las piedras y de la lava volcánica en el Vesubio y desarrolla teorías sobre el crecimiento de plantas y frutos. Años después, de regreso en Alemania, escribiría: “Todos somos peregrinos en la búsqueda de Italia”.



Para Thomas Mann, Italia fue fundamental en varios momentos de su vida. Para él, tan dado a las metáforas sobre santos y demonios, el italiano era el idioma de los ángeles. De joven vivió con su hermano Heinrich tres años entre Palestrina y Roma, y en ese período escribió su primera colección de cuentos, ‘Der kleine Herr Friedemann’, y empezó la novela que le daría el Nobel, ‘Buddenbrooks’. Una década después publicaría ‘Muerte en Venecia’ y, luego de un largo intervalo, ‘Mario y el mago’, en el que plasmó su encuentro con el fascismo en Forte di Mare.



En Lerici encontramos la huella de cuatro escritores ingleses que se convirtieron en leyendas locales. Quienes desconocían la poesía de Byron supieron de él por su hazaña de atravesar nadando toda la bahía en la que Shelley moriría ahogado al naufragar durante una noche de tormenta en 1822. La crónica de su sepelio es, en el sentido más estricto de la palabra, fantástica.



Huxley viajó a Italia en los años 20 para estudiar el arte, que no era lo suyo. Vivió 4 años en Italia y convivió con D. H. Lawrence, quien, en compañía de Frieda von Richthofen, se había refugiado a escribir en Tellaro, un caserío cercano a Lerici.



Contar experiencias propias y ajenas es un enorme privilegio porque, como Huxley escribiera: “Hemos aprendido... que la ciencia no explica nada; que mientras más sabemos, más fantástico es el mundo”. Esto no lo entienden los fanáticos terroristas que inútilmente intentan amilanarnos.



SERGIO MUÑOZ BATA