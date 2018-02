Contra la censura

La feroz condena social que se desató por la denuncia contra los depredadores sexuales en la industria cinematográfica, en los negocios y en la política incursiona ahora en el mundo del arte, transformada en una instancia de imperdonable censura.

La decisión de la prestigiosa Galería Nacional de Arte, en Washington D. C., de posponer indefinidamente la programada exhibición del prominente artista Chuck Close al surgir acusaciones de acoso sexual en su contra es lamentable. Es posible que el nombre de Close tenga poca resonancia entre el público latinoamericano, pero en el mundo del arte el artista goza de un enorme prestigio porque sus monumentales pinturas y fotografías han redefinido el arte del retrato.



En ninguna de las acusaciones en contra de este artista disléxico y cuadripléjico, paralizado de la nuca a los pies, hay siquiera un atisbo de asalto físico. Lo denuncian por usar un lenguaje sexualmente inapropiado con jóvenes aspirantes a pintoras y por pedirles injustificadamente que se desnuden.



En este sentido, es verdad que entre los pintores existe una especie de código de conducta que demanda dar aviso anticipado a una modelo de que su trabajo implica un desnudo y asegurarse de que esta no tiene inconveniente de hacerlo, de evitar comentarios sobre su cuerpo y de mantener un ambiente profesional mientras dure la sesión. En el caso de Close, la cosa se complica porque algunas de las mujeres que lo acusan dicen que fueron a verlo como artistas, no como modelos, y que, lejos de tener justificación artística, sus comentarios denotaban un deseo morboso de gratificación personal. Él acepta que pudo haberlas ofendido, pero lo atribuye a su costumbre de hablar con un lenguaje soez y no a una insinuación sexual.

Más allá de la reprobable vulgaridad de su trato, el problema, para mí, es la decisión del museo de cancelar su exposición, así como sus posibles repercusiones. ¿Qué van a hacer la Galería Nacional, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Tate de Londres y el Pompidou de París, que exhiben obras de Close? ¿Purgarlas? ¿Se debe considerar la conducta personal de un artista por encima del valor artístico de su obra? Si se aplica ese criterio, ¿qué va a hacer la Galería Nacional con la Familia de saltimbanquis, de Picasso, que exhibe en sus salas? El pintor español es un hombre que se distinguió por su maltrato a muchas mujeres.



La historia de la censura en el arte es tan antigua como repugnante. Hubo un papa que cubrió los desnudos del Juicio final, de Miguel Ángel, en la capilla Sixtina, con hojas de higo y taparrabos; el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani demandó al Museo de Arte de Brooklyn por exhibir una obra que mostraba a una Virgen María negra pintada con excrementos de elefante y rodeada de imágenes pornográficas. En la Rusia de Putin, tres de las integrantes del grupo de rock Pussy Riot fueron encarceladas por protestar la elección de Putin actuando dentro de una catedral moscovita. Al artista Ai Weiwei, el Gobierno chino lo ha censurado y arrestado continuamente.



Y si continuáramos por este camino, ¿cuál sería el destino de los escritores que no han llevado una vida ejemplar? ¿Son inseparables su vida y su arte? ¿Responde el arte a un imperativo moral? Yo entiendo y aplaudo, a pesar de sus ocasionales excesos, al movimiento #MeToo porque nos obliga a reflexionar sobre conductas ofensivas e injustas.



Pero estoy en desacuerdo con la censura a Close y me preocupan las posibles implicaciones políticas de la decisión. La Galería Nacional recibe más del 70 por ciento de su presupuesto del dinero de los contribuyentes vía el gobierno federal, y esta no sería la primera vez que un museo opta por la censura para evitarse complicaciones políticas.



SERGIO MUÑOZ BATA