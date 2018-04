Atrapados y sin salida

¿Ya te saliste de Facebook? Me pregunta un amigo. ¿Te vas a unir a la demanda contra Facebook? Me dice otro. La respuesta a ambas preguntas es no. A pesar de que creo que en el enredo entre Facebook y los creadores de la aplicación que saqueó los datos personales de más de 50 millones de usuarios hubo engaño, simulación y una ambición desmedida, no creo que desconectarse solucione el problema.

Confieso que cuando leí que de algún modo Facebook facilitó la elección de Donald Trump me dio náusea, pero no creo que el 30 por ciento de votantes que simpatizan con el troglodita necesiten lavados de cerebro extra, y no creo que la información de Facebook haya influido en su elección más que los errores estratégicos de Hillary Clinton en tres estados.



Yo abrí mi cuenta de Facebook para estar en comunicación con familiares y amigos regados por el mundo, y el resultado ha sido más bueno que malo. He descubierto primos, primas, sobrinos y sobrinas que no conozco en persona, y he intercambiado notas con amigos a quienes no he visto en años. A veces me irrita que algún pariente abuse de la comunicación familiar para vender un producto o apoyar a un político, pero luego pienso que cuando coloco mis columnas en la página estoy haciendo lo mismo.



Por otro lado, el escándalo que se ha creado por la utilización de datos personales con fines comerciales o políticos en Facebook me recuerda la magistral escena de la película Casablanca en la que, después de recoger sus ganancias en la ruleta, el capitán Louis Renault dice: “Estoy sorprendido, sorprendido de descubrir que aquí hay juegos de azar”.



La razón de ser de Facebook es ganar dinero vendiendo la información personal que voluntariamente exponemos en nuestras páginas. Además, la idea de comerciar con los datos de consumidores no es nueva. A finales de los 60, cuando yo trabajaba en publicidad asistí a una presentación que en su momento me pareció alucinante. Las investigaciones de la agencia habían reducido a la población entera de Estados Unidos en nueve grupos de hombres y ocho de mujeres.



Con encuestas y cuestionarios a consumidores, la agencia elaboraba perfiles psicográficos para definir, con la mayor precisión posible para la época, sus gustos y deseos. Una vez definido el perfil del consumidor de cerveza, por ejemplo, el anuncio de la marca que la agencia manejaba narraba en 30 segundos una historia que reflejaba en la mente del consumidor “un sueño relevante y quizá realizable”. Si el perfil psicográfico era el correcto, aumentaban las ventas. Lo que Facebook, Google y otras medios sociales hacen, a través de internet, es lo mismo, pero con mayor exactitud.



George Soros, el multimillonario de izquierdas, dice que Facebook y Google son monopolios que dañan a los individuos, la innovación y la democracia, y exige mayor regulación. No cabe duda de que una mejor regulación de los medios sociales es necesaria, pero nada ni nadie puede regular a alguien como Trump, que por todos los medios disemina noticias falsas. El problema no es Twitter, es gente como Trump.



¿Mejoraría mi privacidad sin Facebook? Sí, si me vuelvo un ermitaño, me voy a vivir a un bosque y destruyo mi computadora y mi teléfono. Pero si no me vuelvo un noble salvaje, sé que al prender cualquiera de estos aparatos, Google sabe de inmediato dónde estoy y dónde he estado, el contenido de todas mis búsquedas en el computador, y tiene toda la información de los contactos que guardo en mi directorio digital, todos los correos electrónicos que he mandado y todos los que he eliminado.



Este es el big brother que hemos creado voluntariamente y del que nunca podremos escapar, aunque quememos el computador y el teléfono en una pira funeraria y regresemos a escribir en una Olivetti.



SERGIO MUÑOZ BATA