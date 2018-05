La visión de Iván Duque

La mayoría de los colombianos están hasta la coronilla con la contienda electoral y quisieran que las elecciones fueran ya mismo. Ha sido una campaña aburrida, con debates sosos y escueleros, arbitrados por periodistas ansiosos de robarse el ‘show’. Si en Rusia pasa algo similar con el videoarbitraje, tendremos el peor Mundial de la historia.

Pero, volviendo al tema, la gente tiene claro su voto y no piensa cambiarlo por promesas de última hora ni por alguna acrobacia de las encuestas. Hay dos visiones de país: la que quiere mantenerlo por la senda de las concesiones al terrorismo en que lo metió Santos y la que quiere corregir el rumbo y llevar la nave por la ruta que han transitado las sociedades con mejor estándar de vida.



La primera visión la representan Petro, Vargas Lleras, Fajardo y De la Calle. El único que representa la segunda visión es Iván Duque, cuya candidatura pasó el doble filtro de las ‘primarias’ del Centro Democrático, donde hubo cinco precandidatos, y de la llamada ‘coalición del no’, donde se impuso en consulta popular a Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez.



Por ende, dado que el triunfo en primera vuelta es improbable, la contienda electoral se precipitará hacia un enfrentamiento de las mismas corrientes que chocaron en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, con la diferencia de que aquella votación era única, mientras aquí nos abocamos a la montonera que supone la segunda vuelta, en la que todos los perdedores se juntan contra el ganador, y hasta echan mano de estrategias espurias para voltear los resultados a como dé lugar.



Eso, en términos concretos, significaría llevar a Petro a ocupar el solio presidencial, pues la opción que tienen Fajardo y Vargas Lleras de pasar a segunda vuelta es muy baja, y la de De la Calle es inexistente. Es decir, sectores muy diversos se aglutinarán en nombre de “la paz”, abriéndole la puerta al castrochavismo y llevando a Colombia a una situación ruinosa en menos de los diez años que Petro insinuó –en entrevista radial– que se quedará en el poder.



Pero la segunda vuelta no es un peligro solo desde el punto de vista electoral; a la visión de país que encarna Duque la quieren atajar con violencia. Las amenazas contra Álvaro Uribe e Iván Duque son serias. Después de todo, sorprende el silencio de los medios sobre el atentado criminal que se ha develado contra el expresidente Uribe. A ese periodismo vocinglero que arma escándalos por cualquier cosa y los machaca hasta el hartazgo le importó una higa que los organismos de inteligencia de Cuba y Venezuela (G2 y Sebín) sean señalados de estar orquestando el magnicidio del líder político más importante del país. Y eso que el complot fue descubierto por el mismo gobierno de Santos. ¿O será que ni eso le creen a esta Administración?



En las encuestas, Duque se impone en segunda vuelta en todos los escenarios posibles, pero el fantasma de las elecciones pasadas está latente: diversos sectores cerraron filas en torno a Santos y le dieron el triunfo tapándose la nariz. También fluyó la ‘mermelada’ por la casa de máquinas de los partidos y en la costa Atlántica se fue la luz.



El domingo 27 sabremos si en realidad son tantos los colombianos que se le apuntan al salario mensual de nuestros otrora vecinos ricos, que ahora solo les alcanza para dos perros calientes y una gaseosita, y a aguantarse el descaro de que a los peores delincuentes les den episcopado por cárcel. Confío en que no sean muchos los que crean que todo puede ser gratis, pero solo un triunfo de Duque en primera calmaría el avispero. Y si no, pongamos al candidato entre algodones, como a Falcao, hasta el pitazo final del 17 de junio, por si las moscas.



SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR