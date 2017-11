De valijas y otras perlas

14 de noviembre 2017 , 12:03 a.m.

14 de noviembre 2017 , 12:03 a.m.

El presidente Santos recibió una donación de 45 millones de dólares para apoyar el posconflicto por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Parece mucho dinero, pero no tanto como los 315 millones de dólares que Colombia le pagará a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por asesorarnos sobre el tema, lo que terminará comiéndose la platica esa que nos dan los gringos y por la que tanto nos agachamos.

Tampoco es mucho en comparación con los al menos 2.000 millones de dólares que las Farc habrían sacado del país en valija diplomática, rumbo a Cuba, durante las negociaciones de La Habana, según las denuncias del consultor Douglas Farah. Tal vez por eso, en algunos aeropuertos del sur del país tapaban los aviones chárter de las Farc con carpas y tenderetes para ocultar lo que se movía.



Incluso, tampoco es mucho si sumamos lo que algunos compatriotas han depositado en el exterior, como lo develan los ‘paradise papers’, con el fin de evadir impuestos en nuestro país. Eso explicaría, en parte, la apreciación de que en Colombia tributan muy pocos y de que hay gente muy adinerada que tributa muy poquito. Hasta el Presidente cayó en ese costal, y levantó más críticas haciendo pública su declaración de renta de 2016. Fanny Kertzman, exdirectora de la Dian, señaló algunos vacíos de esa declaración, incluyendo la ganancia ocasional del premio nobel, cuyo ingreso no aparece. Tampoco figura como un gasto, aunque fue donado a las víctimas, como se prometió. ¿O no?



Ese billete es casi nada en comparación con lo que está en juego en el Sena, cuyo presupuesto de 2017 asciende a los 3,3 billones de pesos, o sea, 1.000 millones de dólares. Allá se le descubrieron 161 irregularidades a Alfonso Prada, todo un caos creado por el hoy secretario de la Presidencia para el reparto de ‘mermelada’. Por eso echaron a la denunciante, mientras que Prada se unió al combo de intocables ‘puntilla’ (si esta se cae, se cae el ‘cuadro’), presidido por el Prieto que más aprieta.



Tampoco es mucho en comparación con los capitales que están huyendo del país mientras la Unión Europea saca a las Farc de forma prematura de la lista de organizaciones terroristas. Capitales que revolotean lejos cada que se le ven los tornillos a ese Frankenstein parido en Cuba. No sobra mencionar que el espanto más reciente, como lo habíamos advertido, llegó por causa de la conformación de la Comisión de la ‘Verdad’, tan inclinada a la extrema izquierda como la JEP.



Personajes como Martha Ruiz, quien dice sentir “asco” por Uribe, o como Alfredo Molano, quien justifica el reclutamiento de menores por los terroristas, carecen de la sindéresis, objetividad e imparcialidad necesarias para la tarea que les ha sido encomendada, aunque es de reconocer que nadie esperaba nada distinto.



Como bien se sabe, lo que van a hacer es escribir la verdad del vencedor, o sea, la verdad de las Farc. Luego vendrá la censura, y habrá que plegarse a esa palabra de Dios. Igual que en Venezuela, la llamarán ‘Ley contra el odio’, y en ella se prohibirá recordar el pasado criminal de los bonachones ‘farianos’, como ese buenazo del Seusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, a quien, entonces, nadie podrá tildar de asesino.



A todas estas, ¿en cuánto nos estará saliendo la viajadera del Boeing presidencial a Canadá, Inglaterra y los Emiratos? En fin, llegará el día en que podamos hablar de esos temas que se tratan en países avanzados. Por ejemplo, mientras que aquí han muerto más de 1.700 personas en los taxis ‘zapaticos’, en Arizona arrancaron los taxis autónomos y eléctricos de Google (Alphabet). Se siente como que el mundo avanza, pero sin nosotros.



SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR