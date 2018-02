Niños trabajadores vs. niños guerrilleros

Cuando llegué a Colombia, hace casi medio siglo, tuve un encuentro muy importante para mi carrera de cinematografista: me presentaron a dos maestros del cine documental colombiano, la antropóloga y directora Martha Rodríguez y su marido, el director Jorge Silva. Y cuando vi su obra más famosa, 'Chircales', conocida y premiada en el mundo entero, pude acercarme al álgido problema de la explotación de niños, con la complicidad del establecimiento y de los mismos padres.

La película, que se gestó y filmó durante cinco años, describe la vida de familias desplazadas por la violencia política que desde los latifundios agrarios pasaron hacia los latifundios urbanos, donde se dedicaban a la construcción artesanal de ladrillos, y todos los miembros de la familia trabajaban en el barro. Hasta los niños que apenas comenzaban a caminar. La toma de un niño de 3 añitos cargando un pesado ladrillo para subir una escarpada barrienta me conmovió sobremanera, pero lo que más me conmueve es la situación actual del trabajo infantil.

Cuando oigo las lamentaciones y veo la rasgadura de vestiduras de la derecha recalcitrante acerca de los niños que cobardemente han sido enrolados en las filas de la guerrilla no puedo evitar notar cuán sesgadas y oportunistas son estas lágrimas de cocodrilo. Porque en Colombia ya hemos inventado el mejor sofisma de distracción: todo lo malo es culpa de las Farc. Claro que es muy grave, pero los máximo 10.000 niños de las Farc no son nada frente a la realidad espantosa de las condiciones de nuestros infantes en muchos sitios del país.



Trescientos setenta y cinco mil niños son víctimas del trabajo infantil; una información detallada de la Redacción Vida de este periódico nos expone una realidad que debería darnos vergüenza; Save the Children nos reporta que, entre 172 países, Colombia ocupa el puesto 118 entre los que irrespetan los derechos de los niños, por debajo de Ruanda, India o Ghana. “El trabajo infantil perpetúa el ciclo de pobreza de una familia”. Y estamos hablando de centenares de millares de niños, entre los 5 y los 17 años, que engrosan las filas del trabajo infantil; más de 850.000 que estarían trabajando en oficios fuera del hogar y otros 527.000 en el hogar, lo que nos lleva a una suma de 1’396.000 criaturas de Dios a las cuales les estamos arrebatando su infancia, su educación, su vida misma.



SALVO BASILE