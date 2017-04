La niña del ‘Coroncoro’

Cuando mi hijo Alessandro me informó que Juan Manuel Buelvas, joven gerente general de Telecaribe, lo había contratado para dirigir la miniserie 'Déjala morir', de Telecaribe, basada en la vida de Juana Emilia Herrera, la ‘Niña’ Emilia, famosa cantaora de bullerengue, me preocupé bastante porque en tantos años de trabajo en la televisión privada convencional, todas las novelas o las miniseries con tema de la costa norte de Colombia habían dejado con los pelos de punta a toda la población costeña, que siempre se quejaba de los actores cachacos que trataban de imitar burdamente el dialecto, y casi siempre se estereotipaba la idiosincrasia costeña.

Pero esas eran dudas de padre, que desaparecieron apenas me dieron la posibilidad de seguir de cerca toda la preproducción de la serie, que se desarrolló en mi casa. Y cuando pude leer los primeros capítulos, escritos por el autor Andrés Salgado, me encontré en un mundo mágico, una atmósfera toda caribe, muy conocido de los pequeños pueblos sobre el canal del Dique, con unos epónimos todos costeños, Evitar, Malagana y Mahates, donde se desarrolló la mayor parte de las tomas, realizadas con la dirección de fotografía del cartagenero Rubén Fernández.

Me encontré en un mundo mágico, una atmósfera toda caribe, muy conocido de los pequeños pueblos sobre el canal del Dique.

Las dudas se disiparon más cuando conocí a la también cartagenera Aida Bossa, protagonista de la serie, quien interpretó magistralmente a la ‘Niña’ Emilia no solo reviviendo sus peripecias de vida, sino cantando a voz en cuello todos los grandes éxitos de esta verdadera reina del bullerengue; y al director de actores, figura no tan común en la televisión privada, el gran actor Ramsés Ramos, quien además interpreta el rol del padre Padrón de la niña, que la echa de la casa cuando ella se une a un trabajador de la finca, bello como un adonis; y la participación de la hija de Emilia, que sirvió de narradora de la historia.



Y tantos actores blancos, negros, mulatos, todos cartageneros y barranquilleros; todos, a la altura de esta serie, que ha sido campeona de rating en los 30 años de fundación de Telecaribe y ha marcado un hito en la historia de la televisión regional. Además, con la buena suerte, que siempre me ha acompañado en mi carrera, tuve el placer de interpretar a un periodista italiano que entrevista a la ‘Niña’ Emilia y se vuelve un fan suyo, por toda la vida de este personaje espectacular.



SALVO BASILE