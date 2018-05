Gracias, Will Smith

Cuando te oí gritar a voz en cuello dirigiéndote a unas cámaras que reproducirían tu saludo, tu ¡viva Colombia!, a todo el mundo, te confieso que me conmoví, y cuando fui a averiguar descubrí que cada uno de tus gritos emocionados, “¡estoy en Cartagena!”, van a llegar a millones de personas. Y cuando hablo de millones hablo de centenares; cuando te vi avanzar hacia el público enloquecido no te dio miedo ni pena y te sumergiste en un abrazo de pueblo, un abrazo colorado, entusiasta, al cual contestaste con una frase conmovedora en tu correcto español con acento californiano: “Los quiero conocer, quiero conocer a todos”.

Y sí. Por las callecitas de Cartagena, en este medio siglo han paseado y filmado y grabado desde Marlon Brando hasta Greta Garbo, Rita Hayworth, Robert de Niro, Catherine Deneuve, Bud Spencer y Terence Hill, Franco Nero, Klaus Kinski, pero ninguna de esas superestrellas había provocado tal carga de entusiasmo y admiración.



Te vi conmovido también, mi negro del alma: una multitud aclamante, los negritos del puente, felices viendo a su hermano en el tope de la fama y la popularidad. Por eso quiero darte las gracias, Will, porque no hablaste de las dos Cartagenas y cuando fuiste a los barrios entraste en casa de la gente como un miembro más del núcleo familiar, sin juzgar ni, menos, prejuzgar.

El cine es la mejor estrategia para lograr una convivencia pacífica. ¿Dónde más reúnes a 400 extraños encerrados, sentados por dos horas codo a codo en la oscuridad, y no hay un dime ni un direte?

En estas gracias quiero incluir a mi amigo, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, por haber tenido la clarividencia de seguir implantando una política de cine hasta llegar a la ley de fomento que ha traído al país más de 20 producciones internacionales, volviendo a los años gloriosos de Colombia como locación de producciones importantísimas, que desde los años 70 a los 90 había traído a Cartagena la crema de la cinematografía mundial y fue interrumpida por el embate de la guerra y el narcoterrorismo.



Ahora, aprovechando el milagro de los acuerdos de paz, nos tienen otra vez en el mapa global de las locaciones, donde es posible filmar en paz, y así lo han hecho Tom Cruise, Nicolas Cage, Mark Wahlberg, Ang Lee, Will y Jaden Smith, y el cine nacional, llegando al umbral del Óscar y cosechando premios y honores en festivales del mundo entero.



Siempre he dicho que el cine es la mejor estrategia para lograr una convivencia pacífica. ¿Dónde más reúnes a 400 extraños encerrados, sentados por dos horas codo a codo en la oscuridad, y no hay un dime ni un direte?



SALVO BASILE