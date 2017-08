De naranja a castaño oscuro

Cuando en el mundo entero se está desarrollando y aplicando el concepto de energía naranja, que considera la cultura no un gasto suntuario, sino una inversión, nuestro 'pupi' ministro de la economía le lanza una puñalada trapera al mundo de la cultura deturpando, esa es la palabra, un presupuesto de escasos pesos que ampara el cine, la televisión, la industria editorial, la poesía, la literatura, el arte dramático, la música y otras veinte disciplinas que para subsistir dependen del financiamiento al cual estaban acostumbradas, y no a una dura sorpresa que arriesga la existencia de centenares de grupos y proyectos. Hay vacas flacas, pero ¿ahorrar para qué? ¿Para que unos políticos corruptos, o unos jueces inimputables, jueguen con el dinero público como perros en patio cerrado?

¿Y qué tal el recorte inclemente a unos verdaderos héroes de la patria que son los deportistas, en el momento más alto del deporte colombiano? Estos muchachos, que vienen de abajo como un fenómeno espontáneo, y algunos viven en condiciones indignas, no reciben ni una pizca del enorme aporte que le hacen al país poniéndolo, con su gallardía, en las primeras páginas de los periódicos del mundo.



En Cartagena estamos de luto acompañando a la plurimundialista Cecilia Baena, la Chechi, nombrada para dirigir los Juegos Nacionales y sorprendida por la noticia, que hace derrumbar como un castillo de naipes todas las nuevas infraestructuras planeadas para las justas.



Las actitudes del poder con estos campeones mundiales suenan a irrespeto. El campeón mundial de los 20 kilómetros, Éider Arévalo, con una sonrisita casi tímida, sottovoce le preguntó al alcalde Peñalosa que si para él también había una casita. El primer ciudadano se irguió en todo su metro noventa y, articulando y vocalizando, dijo que él no era el rey de un país para disponer de casas. ¿Qué le pasaría a Enrique, que siempre fue gentil y accesible? ¿Cosas del poder?



Y finalmente obligó, siempre pupi, al Presidente a incumplir una promesa que les hizo a los pensionados. Claro que fue durante la campaña, cuando todo es posible si votas por mí. Y todavía se preguntan los asesores de pipiripao por qué los números de favorabilidad están tan bajos, no obstante el gran logro que ha sido la paz.



