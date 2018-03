Voto útil e inútil

Hay muchas maneras de hacerse sentir colectivamente en las elecciones de este domingo y de evitar que su voto o su actitud ciudadana sea inútil. Votar en blanco o abstenerse no solamente lo es, sino que juega a favor de la maquinaria, que se fortalece con esos votos o la abstención porque hacen valer más los que obtienen con prácticas clientelistas. Si usted quiere protestar por la corrupción y la ineficacia del Gobierno, no vote en blanco ni se abstenga. Haga un ejercicio responsable del derecho y el deber de participar en el proceso democrático y vote por los aspirantes o las listas que prometen combatir la corrupción y cambio social.

Las elecciones de este domingo son para el Congreso, y, como el Congreso está muy desprestigiado, hay mucha gente que piensa y dice que no vota este domingo y se espera a hacerlo en las elecciones presidenciales, que son las que cuentan. Están equivocados. Este domingo se decide qué fuerza política les va a servir de apoyo a los candidatos presidenciales no solamente si llegan a la presidencia, sino para llegar a ella.



El Centro Democrático tiene el objetivo de convertirse en la primera fuerza política del país para hacer trizas la paz. Su candidato o candidata va a beneficiarse si tienen éxito. Germán Vargas, el candidato de la maquinaria, aspira a que Cambio Radical aumente el número de senadores y representantes en el Congreso para ayudar a detener la caída en picada que ha experimentado su candidatura. A Petro lo puede estar apoyando mucha gente, pero si el grupo de aspirantes al Congreso que lo sigue no obtiene suficientes votos, su candidatura se va a debilitar. Eso mismo puede ocurrirle a Fajardo. De la Calle necesita que el Partido Liberal conserve o aumente su representación en el Congreso, y Marta Lucía Ramírez necesita que los conservadores obtengan una votación respetable.



Entonces, dependiendo de quién es su candidato preferido, lo primero que hay que hacer para que su voto sea útil es procurar votar por aspirantes al Congreso del partido o partidos que lo apoyan. Si no los encuentran y, aun así, desean apoyar al candidato presidencial, voten por las listas de su partido. Por ejemplo, si quiere que Fajardo sea el presidente, vote ‘verde’, y si desea que sea De la Calle, marque la casilla del Partido Liberal en las dos tarjetas electorales que obtiene para elegir senadores y representantes.



Iván Duque ha anunciado, en Caracol y en el programa de ‘Semana’ en el Canal Uno, que si llega a la presidencia acabaría con el acuerdo de paz. Entonces, los que continúan favoreciendo la paz y aspiran a un desarrollo social y a un cambio positivo en la eficiencia del Estado de ninguna manera pueden votar por candidatos del Centro Democrático, de Cambio Radical o del Partido Conservador. En el Partido Liberal hay que votar por los que con seguridad están a favor de la paz, por ejemplo, Olga Lucía Velásquez y Luis Fernando Velasco para el Senado y Losada o Serpa para la Cámara, aunque son delfines. En el Polo, Iván Cepeda y Alirio Uribe son adalides de la paz, y Roy Barreras lo ha sido en el partido de ‘la U’. En el partido Verde están Antanas, Angélica Lozano para Senado y Juanita Goebertus para la Cámara. Los Decentes son propaz.



El voto más útil en estas elecciones puede ser el de las consultas para escoger entre Petro y Caicedo en la izquierda o entre Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez en la derecha. Lo más deseable es que no ganen Duque u Ordóñez en esta última. El voto en la de la izquierda es relativamente inútil porque Petro la va a ganar, a menos que los del Centro Democrático y Cambio voten masivamente por Caicedo para impedir que Petro pase a la primera vuelta. Votar en estas dos consultas es clave para la elección de presidente y definir el futuro.



RUDOLF HOMMES