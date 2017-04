¿Quiénes son el problema?

La película ‘No soy su negro’ (‘I Am Not Your Negro’), que se exhibe en Estados Unidos, brinda una visión muy actual, relevante y descarnada (incendiaria, dice una revista de crítica de cine) de las relaciones interraciales en EE. UU. El director y guionista Raoul Peck logra muy bien una síntesis colaborativa entre sus imágenes, sus ideas y las de James Baldwin, destacado autor, poeta y activista de ese país en los años 60 y principios de los 70. Samuel L. Jackson lee fuera de cámara fragmentos de obras y ensayos de Baldwin y de cartas y notas que escribió cuando preparaba un libro sobre los asesinatos de Malcolm X, Martin Luther King y Medgar Evers, el menos conocido de los tres líderes sacrificados.

Buena parte de la película se refiere a sus ejecutorias, al legado de los tres y a las reflexiones de Baldwin sobre raza y sobre el mito de la inocencia de los blancos. The New York Times califica estos escritos como “parte de lo más poderoso y penetrante que se ha ensamblado sobre el torturante tema de la identidad estadounidense” (A. O. Scott, ‘Review: ‘I Am Not Your Negro’ Will Make You Rethink Race’ ”, NYT, 2-2-2017). Dice además que a pesar de que Baldwin murió hace más de 30 años y no podía haber anticipado los hechos de violencia racial que están ocurriendo, la presidencia de Barack Obama, los odios que ella despertó y el recrudecimiento del nacionalismo blanco, “los había explicado por adelantado, en cierto sentido”. “Él entendía bien los patrones contradictorios de la historia de su país e introdujo con pasión y claridad las dimensiones sicológicas del conflicto racial, la supresión de la condición humana de los esclavos y posteriormente la de los negros en el sur de Estados Unidos (Jim Crow); ... la dialéctica entre culpa e ira, perdón y negación...; y los extremos a los que llegan los blancos para limpiar su complicidad en la opresión”.



Como espectador, no pude dejar de pensar mientras avanzaba la película cuán relevantes son estas ideas para entender nuestra propia historia y el momento crucial en el que nos encontramos en relación con la paz. Las Farc están concentradas en campamentos y entregando las armas, y una buena parte de nuestros políticos y líderes de opinión califican esto como una entrega del Gobierno a las Farc. En una escena muy crítica de la película, Baldwin dice que el problema en su país no es el negro, “el problema es que la gente blanca no es capaz de verse a sí misma ni de aceptar responsabilidad por su historia, ni se preguntan por qué tuvieron que inventar a ‘the nigger’ (forma insultante de referirse a personas negras)”.



Haciendo abstracción de que el problema en EE. UU. es diferente del nuestro, aunque el de allá también es de clases, a todos los que dicen estar escandalizados de lo que se ha logrado con el acuerdo de paz les hace falta ponerse al día en su historia de Colombia y aceptar su parte de responsabilidad por las fallas prominentes que se derivan de esa historia, sobre todo la violencia y la pérdida de valor de la vida humana durante un conflicto tan prolongado e injustificado, que se hubiera podido prevenir si hubiera existido ese sentido de responsabilidad y si no hubiera prevalecido la pretensión de inocencia de la clase dirigente y de los más privilegiados, que ha servido de pretexto para ignorar que un gran número de colombianos son excluidos, entre ellos las comunidades de afrodescendientes e indígenas, y para no tener que hacer algo para incluirlos. Con toda la buena voluntad y compromiso con el acuerdo que han demostrado las Farc hasta ahora, no sería raro que se pregunten por qué hay tanta resistencia y oposición a acogerlos y a encontrar un lugar para ellos en la sociedad.



RUDOLF HOMMES