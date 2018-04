El Consejo Privado de Competitividad ha lanzado una propuesta para que se haga un pacto por la productividad, con el propósito de acelerar el crecimiento económico. Es un objetivo deseable que si se cumple puede cambiarle la cara al desarrollo colombiano. La iniciativa propone que el sector privado y el Gobierno trabajen cooperativamente en cinco áreas que supuestamente tienen impacto sobre la productividad. Estas son: capacitaciones empresariales, formalización, cierre de brechas de capital humano, mercados eficientes y competitividad logística.

El punto de partida de la propuesta es el supuesto de que el sector público y el privado pueden trabajar cooperativamente, que no es la forma como usualmente se comportan, pero es una condición necesaria para el cumplimiento de las metas de la propuesta.



Sería la oportunidad de concebir y desarrollar nuevas formas de conducta de ambas partes, protocolos para organizar el esfuerzo cooperativo y posiblemente nuevas instituciones o escenarios en los cuales se desarrolle esa colaboración.



No va a ser fácil conseguir esto ni se puede dar por descontado, y todo depende de que se logre. Es mucho lo que se podría aprender en ese tema de países escandinavos o de Singapur. También es necesario entender que el sector público tiene que llevar a cabo tareas y asumir responsabilidades para las cuales se carece de experiencia, de estándares y de marco de referencia.



El asunto de capacidades empresariales tiene que ver con la adopción de ciencia y tecnología en las empresas, con la innovación y con la necesidad de que tanto el Gobierno como las empresas inviertan en ciencia y tecnología, algo que hoy no hacen ni las unas ni el otro. El Gobierno invierte una fracción de lo que debería en relación con el tamaño del PIB, solamente el 22 % de las empresas innovan, y la mayoría es víctima de la obsolescencia.



Hace 45 años, cuando visité una empresa productora de papel en Cali, cuya maquinaria databa de la época de upa, me sorprendió que el gerente estuviera orgulloso de que los descendientes del diseñador de su maquinaria, originarios de Nueva Inglaterra, lo habían visitado recientemente para sacarse una foto con las máquinas elaboradas por el abuelo.



Le dije que más bien debería darle pena de sobrevivir gracias a los aranceles, y se puso furioso. Seguramente hoy se encuentran ejemplos como este en el sector productivo, donde permanentemente están en peligro de desaparecer por la misma razón. Un aspecto que generalmente se ignora es que la ciencia básica, que los empresarios consideran inútil o ‘teórica’, es frecuentemente desdeñada en favor de la ciencia práctica, lo cual incide en que no haya desarrollo tecnológico autóctono o autónomo. Sobre esto escribe con mayor autoridad Moisés Wasserman. Las universidades tienen un papel protagónico al respecto.



Lamentablemente han dejado marchitar sus departamentos de ingeniería y de ciencias básicas al haber caído en el error de privilegiar la ‘ciencia aplicada’, la administración y las ciencias sociales, en detrimento de la ciencia pura, la técnica, las humanidades y las artes, cuando todas, las privilegiadas y las cenicientas, se requieren para crear ‘capacidades empresariales’. La tecnología de información, tan de moda, es muy mentada, pero insuficientemente desarrollada, sobre todo en lo referente a las capacidades de programación, el conocimiento y el talento empresarial.



El capítulo sobre brechas de capital humano de la propuesta del Consejo Privado de Competitividad es indiscutiblemente uno de los más importantes, pero en los países en los que la capacitación es pertinente y de alta calidad la llevan a cabo las empresas privadas y los demás empleadores para satisfacer sus necesidades. (Continúa).



RUDOLF HOMMES