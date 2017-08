Preocupaciones

El panorama económico es muy inquietante. La economía no crece adecuadamente, y el Gobierno está maniatado por una programación macroeconómica que no le permite tomar medidas más audaces para reactivar la economía. El crecimiento económico en el primero y segundo trimestres de este año ha sido muy pobre. En el segundo trimestre se redujo el producto del sector industrial en 3,3 por ciento y el del minero, en 6 por ciento. Solamente el producto del sector financiero y el del sector agropecuario crecen a tasas razonables (3,9 y 4,4 por ciento, respectivamente). Los demás sectores tienen crecimientos muy bajos.

La recuperación de la agricultura obedece, en parte, a que estuvo estancada en 2016. El ministro de Agricultura se ufana de que la producción del sector a su cargo ha llegado en el segundo trimestre de 2017 al valor más alto de su historia. Eso mismo lo pudieron haber afirmado casi todos los ministros de Agricultura anteriores, porque el producto del sector agropecuario asciende generalmente.



La situación fiscal es muy preocupante. Recientemente, el diario ‘El Espectador’ publicó un artículo de Salomón Kalmanovitz que dice que la reducción del gasto público en el nuevo presupuesto tendrá un efecto negativo sobre el crecimiento. Añade que la reforma tributaria no está contribuyendo sino marginalmente a los ingresos del Gobierno y que, muy posiblemente, este se verá obligado a aumentar el endeudamiento como proporción del PIB o tendrá que reducir aún más el gasto



Atribuye el magro resultado de la reforma tributaria al bajo crecimiento del consumo y el efecto que esto tenga sobre el ingreso de las personas, que prácticamente no crece en términos reales. También se lamenta de la caída de la inversión pública en alrededor de 1 por ciento del PIB, y la del gasto asociado a educación, salud y servicios básicos del Sistema General de Participaciones. Pronostica que el próximo gobierno estará obligado a emprender una reforma tributaria estructural (‘El nuevo presupuesto’, 13 de agosto de 2017).



Con esa situación fiscal va a ser muy difícil, quizás imposible, atender las necesidades que emanan del posconflicto. El Ministerio de Hacienda ha logrado destinar a este propósito algunos recursos reformando el régimen de distribución de las regalías, pero los recursos son muy inferiores a lo que se ha estimado como necesario, del orden del 1 por ciento del PIB anual durante 6 años. Mucho menos se le podrá hacer caso a la solicitud de los empresarios de rebajar la tarifa del impuesto de renta de las empresas a 25 por ciento. El ministro de Hacienda ha descartado la rebaja temporal del IVA a 16 por ciento que han propuesto, que podría estimular el consumo.



Tenemos una situación donde lo que piden los empresarios no es viable si no se cumplen condiciones sobre reducción de la evasión y de la corrupción, que ellos no garantizan. Lo que se requiere para atender el aumento de las obligaciones del Gobierno no es alcanzable a menos que se modifique la política macroeconómica. Y lo que tienen en mente las autoridades macroeconómicas posiblemente no es sostenible sin el apoyo de los políticos y de los empresarios. Esto puede conducir al estancamiento de la economía y a la desilusión de quienes esperan algo significativo del posconflicto, o puede causar una espiral inflacionaria y que se dispare la tasa de cambio si no se tienen en cuenta las restricciones macroeconómicas, o mayor inflación con estancamiento si el Gobierno y el Banco de la República no actúan coordinadamente o entran en conflicto. El Gobierno y los candidatos presidenciales tienen la enorme responsabilidad de encontrar soluciones que eviten estos desenlaces. Una de ellas es controlar la corrupción.



RUDOLF HOMMES