Líderes sociales en peligro

El asesinato de Temístocles Machado, líder comunitario de Buenaventura, dio lugar a un sentido editorial de este diario en el que se repudia el hecho y se reflexiona sobre el origen de estos asesinatos y la necesidad de proteger a las personas que arriesgan sus vidas defendiendo a sus comunidades. Dice que el problema es más crítico si cada caso es un hecho aislado, como se cree.

Que los asesinatos los planee una macabra organización central o sean resultado de situaciones locales es algo que sigue sin resolverse, pero, aun si la explicación es que cada caso es un hecho aislado y no una persecución sistemática contra personas que son líderes comunitarios, se trata de un fenómeno en el que cada caso tiene rasgos comunes con los demás. El martes pasado se habían reportado siete de estos asesinatos en lo corrido del año; y en el momento de escribir esta nota ya son once, y cuando se publique podrán ser doce o trece (el año pasado mataron 170 líderes sociales, un asesinato cada 2.15 días).



Es necesario proteger a las personas que pueden ser objeto de estos atentados, dar con los culpables, y encontrar la forma de detener los asesinatos. Después de la Violencia y del conflicto armado de los últimos años, en los que se provocó una persecución masiva de presuntos colaboradores con la guerrilla o los paramilitares, la sociedad colombiana se acostumbró a los asesinatos y lleva decenios conviviendo con la barbarie. Esto ha generado una complicidad implícita con los asesinos, porque nadie busca a los culpables y se tolera su impunidad.



Si ellos pueden asesinar sin temor a ser castigados, estos asesinatos pueden reportarles beneficios materiales y políticos, prestigio local, acceso a partidos o personajes poderosos proclives a la violencia. Se desarrollaron condiciones en las que la gente acude con facilidad al asesinato para resolver problemas o eliminar obstáculos. Se cuenta además con ejecutores disponibles, y hasta espontáneos, para perpetrar esos crímenes y con personas al más alto nivel en la administración pública, que suministran argumentos para que las entidades de control y la policía no se molesten en investigar, atribuyendo estos crímenes a problemas entre vecinos. Otros vuelven a mencionar la existencia de ‘fuerzas oscuras’ nunca identificadas.



El rasgo más común que conecta todos estos asesinatos es que no se han encontrado los culpables, el otro es que incomodaban a alguien. Los responsables del atentado de Barranquilla aparecieron al otro día y los de los crímenes en el barrio Rosales, en Bogotá, ya están detectados, pero a los líderes sociales los siguen matando con plena impunidad, y cada dos o tres días se repiten estos crímenes. Hace falta una acción decidida de la Fiscalía para investigarlos con la misma saña que ha desplegado para combatir la corrupción.



No parece que son crímenes difíciles de investigar. Se conocen las actividades de las víctimas y las amenazas que recibieron. La comunidad sabe si tenían líos de faldas o de linderos. Puede identificar a quiénes beneficia su muerte. Generalmente existe una lista de los sospechosos de ser autores materiales y de los posibles beneficiarios que pueden haber sido los autores intelectuales. Lo que hace falta es voluntad para llevar a cabo las investigaciones. Esto es algo en lo que la Procuraduría podría intervenir para inducir mayor diligencia.



Como en la lucha contra la corrupción, identificar presuntos culpables y judicializarlos tiene un efecto disuasivo que parece ser el elemento crítico que hace falta para detener o reducir la ola de asesinatos. La Unidad de Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, prevista en los acuerdos de paz, podría contribuir a en esta tarea si se decide ponerla en marcha.



RUDOLF HOMMES