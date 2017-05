Economía y política

14 de mayo 2017 , 02:32 a.m.

14 de mayo 2017 , 02:32 a.m.

El crecimiento de la economía en el primer trimestre del año fue 1,2 por ciento. A pesar de ello, el DNP pronostica que el crecimiento en el año será superior a 2 por ciento, lo que no genera tranquilidad. Otras economías de la región crecen más rápidamente, y no las golpeó tan duro como a la nuestra la caída de los precios del petróleo y del carbón. En los últimos 10 a 15 años Colombia se ha quedado quieta sin hacer esfuerzos para transformar su economía ni para diversificar su canasta de producción y de exportaciones como lo hizo Chile, y más recientemente Perú.

La situación y las perspectivas de la economía son preocupantes, pero es más inquietante que el Gobierno se manifieste satisfecho, en general, y no se ofrecen soluciones para evitar que la economía crezca insuficientemente, aparte de promover unos recortes muy modestos de la tasa de interés, anunciar un vago plan de estímulos al crecimiento y de tratar de orientar productivamente las regalías.



No hay mucho que impulse a la economía con suficiente vigor. Si se analizan los propulsores habituales que inducen crecimiento, por ejemplo las exportaciones, la inversión, el consumo interno, la productividad, no se vislumbra dinamismo. Las exportaciones han reaccionado, pero sobre todo por los precios del petróleo y del carbón. El crecimiento de las exportaciones menores es muy exiguo. Si se restan las exportaciones de oro y esmeraldas, su crecimiento es negativo. En el caso de bienes manufacturados y de alto valor agregado, el panorama exportador es desolador. En una economía sobreprotegida el estímulo para exportar se esfuma. El consumo privado lleva meses cayendo, afortunadamente cada vez menos. El consumo total creció en el trimestre principalmente impulsado por el consumo del sector público, pero la inversión cayó, como lo hizo la contribución del sector externo al PIB trimestral. En plena desaceleración se adelanta la aprobación de una ley que aumenta el costo del trabajo.



El crecimiento sectorial tampoco da lugar a optimismo. El único sector que creció saludablemente fue el agropecuario, pero principalmente por recuperación. Aun si se incluye Reficar, el crecimiento de la industria fue muy reducido (1 % en el trimestre). En los primeros dos meses de 2017 fue negativo (-1,8 %), una caída superior a la que sufrió la industria en Chile o en México y nada que ver con Perú, donde creció 5,4 %. Los otros dos sectores con algún grado de dinamismo son de servicios (financiero y sector público). En pocas palabras, las perspectivas son malas y el crecimiento es de alas de cucaracha.



En condiciones normales, esto sería deprimente, pero es alarmante en el ambiente de pesimismo que prevalece, alimentado por los escándalos, por la pugnacidad de la situación política, el desperdicio de tiempo y de emociones que suscitan debates como el de la adopción, que afortunadamente concluyó bien, y la perspectiva de revocatoria que enfrentan el 10 % de los alcaldes del país.



El Gobierno Nacional ya está relativamente resteado en materia de gasto público e inversión, y quizás lo único adicional que puede hacer es canalizar productivamente las regalías y asegurarse de que el gasto del posconflicto se lleve a cabo con juicio. Las inversiones en infraestructura van a retardarse por temor a la corrupción y por la demora de los numerosos procesos que se han emprendido para complacer a la galería. Por esas razones, dependemos críticamente de los alcaldes para darle aliento e impulso a la economía con las inversiones locales que han preparado en su primer año. Pero si progresan las revocatorias en grandes ciudades y continúan apareciendo escándalos de contratación, esta va a ser una puerta que se cierra. (Continua).



RUDOLF HOMMES