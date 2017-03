Desnarcotizar a Colombia

Tiene toda la razón Rafael Pardo en afirmar que “si no se reduce drásticamente, el cultivo de coca la paz no será viable”, como se lo dijo a ‘El País’ de Madrid. Pero se quedó corto. Es verdad que se perdería la oportunidad de alcanzar la paz, pero además se estaría retrocediendo en gobernabilidad, en sostenibilidad de una sociedad democrática y en las posibilidades de ponerle fin a la pesadilla que se ha vivido en forma casi permanente desde 1948.

Permitir que los territorios que hasta ahora han estado controlados por las Farc caigan en manos de paramilitares, como se ha percibido que puede estar pasando en Norte de Santander, o de bandas criminales (si no son los mismos), sería un fracaso imperdonable de la sociedad y, por supuesto, del Gobierno.



Tenemos que entender que el objetivo no debe limitarse a erradicar la coca, sino a liberar a los campesinos de regiones como Catatumbo, Tumaco, Cauca, Putumayo y otras donde han proliferado esos cultivos por la necesidad de cultivarla.



En otros sitios de Colombia los campesinos tienen opciones. Pueden sembrar otros productos y generar ingresos por hectárea en el rango de 1 a 1,5 salarios mínimos mensuales. Estos cultivos compiten favorablemente con el de la coca como fuentes de ingreso si hay acceso a mercado, si hay seguridad y si los productores cuentan con asistencia técnica, crédito y otros medios de producción.



El paso que sigue después de haber firmado la paz y de haber conseguido que las Farc se concentren en campamentos y estén dispuestas a deponer las armas es adquirir pleno control del territorio, y esto no se logra si no ingresa el Estado efectivamente a estos territorios y emprende ambiciosos planes de desarrollo social y productivo haciendo presencia con todos sus servicios. Hay que dejar de mirar el problema de la coca como solamente de policía y entender que es un problema social integral.



Hay quienes sostienen, por el contrario, que ya el asunto de la coca está resuelto porque el desmonte de la actividad guerrillera de las Farc y su renuncia al narcotráfico como fuente de financiación implican que también se desmonte la organización logística del cultivo, procesamiento y distribución que estaba a cargo de esa organización guerrillera y para lo cual se requiere tener un ejército disciplinado y bien coordinado dedicado a esa función, que ya no va a operar.



Lo peligroso de esta tesis, que parece inteligentísima, es que cuando se compruebe que no es cierta, ya va a ser tarde para actuar. Declarar victoria y no hacer nada, en desarrollo de esa hipótesis, es entregarles el país a organizaciones criminales que puede que no tengan ni el alcance ni la disciplina de las Farc, pero que sí ven una oportunidad de expandirse y van a aprovecharla para imponerse a sangre y fuego en las regiones en las que prevalecían las Farc. Es curioso que los que dicen que hay que dejar así son los mismos que predican que ya hay que pasar la página de la paz.



Si la teoría es cierta y se va a debilitar el negocio de la coca por inconvenientes logísticos, es el momento de actuar para salir del lío de una vez por todas, aprovechando que la sobreproducción ha hecho caer el precio de la coca y que otras formas de producción campesina podrían generar mayores ingresos si hay vías de comunicación, si se organizan los mercados, si hay seguridad y si se cuenta con los servicios del Estado.



Es el momento de llegar a esos territorios con Estado en pleno vigor, para la consolidación de una nueva etapa en la historia en la que el país cierre un capítulo, pero no el de la paz, sino del narcotráfico y la inoperancia del Estado.



RUDOLF HOMMES