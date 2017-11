Defensa de la democracia

La situación en la que está Colombia exige un cambio drástico y efectivo que altere el rumbo que lleva. El leve repunte del crecimiento en el tercer semestre, que fue del 2 por ciento anual, ha llevado a que se hagan predicciones un poco más optimistas, pero las perspectivas de crecimiento este año y el próximo son, de todas maneras, muy malas.

La industria y la minería responsable siguen cayendo, dos sectores de los tres que deberían ser los más dinámicos. El tercero, la agricultura, se ha recuperado y crece vigorosamente, pero este crecimiento parece ser coyuntural, inducido en parte por una buena cosecha cafetera. La construcción también ha caído, y con ella su capacidad de arrastre y de generación de empleo. Los otros sectores que crecen son el financiero y los de servicios, pero a tasas relativamente bajas, que no son sostenibles si no crece el sector real.



Los anuncios que hizo esta semana Germán Vargas sobre su programa económico, que fue presentado como una plataforma de crecimiento, provocaron una inesperada reacción negativa de analistas internacionales que perciben que sus planteamientos no tienen la solidez que él les atribuye, lo que ha dejado desconcertados a los empresarios que acudieron a aclamar su propuesta.



El Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país, ha descendido a niveles aún más bajos. Sus decisiones no se toman para favorecer al país o a la comunidad. Para unos partidos son un medio de cambio con el que se adquieren posiciones en la burocracia o recursos para la financiación de sus campañas, para otros son oportunidades para chantajear o detener acciones que tocan sus intereses o los de sus patrocinadores, entre los que se encuentran los condenados por ‘parapolítica’.



El Centro Democrático, Cambio Radical, y, parcialmente, el conservatismo, han exhibido un total desprecio por las libertades civiles y los derechos de las personas por imponerles inhabilidades a los magistrados ya nombrados de la JEP que han ejercido legítimamente su profesión de abogados en casos vinculados con la defensa de los derechos humanos y de otras libertades o derechos ciudadanos. Si estos mismos criterios se aplicaran para la justicia ordinaria, tendrían que renunciar fiscales, magistrados, jueces y algunos de los que encabezan esas instituciones.



El compromiso de la guerrilla con la paz y no el cumplimiento de los acuerdos por el Gobierno es lo que ha conservado más o menos bajo control a los reinsertados y prevenido un aumento de la ‘disidencia’. Pero esta no es una situación que se pueda prolongar, como lo advierte Alfredo Molano en un artículo que le hace honor a su apellido materno y que lamentablemente refleja una situación muy riesgosa (‘El Espectador’, 12-11-2017).



El peligro de circunstancias como las que se describen es que surja un candidato que prometa un cambio que atraiga por ser extremo, y nos eche a rodar por un despeñadero. O que la derecha aproveche la incertidumbre y la desilusión general para suspender la paz y ahondar la polarización, lo cual provocaría una crisis mayor que la actual y daría lugar al rechazo de medio país y de la comunidad internacional. Necesitamos fortalecer las candidaturas moderadas que puedan liderar un cambio con determinación y sin provocaciones.



Eso implica que hay que votar en la consulta liberal de este domingo con la intención de que el elegido sea el que más pueda contribuir a que la alianza de los que creen en la paz, en el cambio y en la preservación de las libertades civiles y los derechos humanos tenga la oportunidad de ganar las elecciones. Por esa razón voy a votar por Humberto de la Calle, para que sea el candidato liberal a la presidencia y en las siguientes elecciones hasta que gane.



RUDOLF HOMMES