Crecimiento económico

La noticia de que el crecimiento anual de la economía en los 12 meses comprendidos entre marzo de 2017 y marzo de este año (2,2 por ciento anual) es superior al del año anterior (1,6 por ciento) ha sido recibida con beneplácito y ha dado lugar a predicciones optimistas sobre el crecimiento de la economía en el segundo semestre. Esta buena noticia coincide con la de un aumento del índice de confianza del consumidor, que regresó a terreno positivo después de haber estado con signo menos desde enero de 2016 (Análisis Bancolombia). Pero la situación está todavía lejos de ser satisfactoria.

Los sectores que más crecieron fueron los de actividades financieras y seguros, la administración pública y defensa, y actividades profesionales, científicas y técnicas, con crecimientos superiores al 5 por ciento anual. Les siguen el sector de actividades artísticas, entretenimiento y recreación, y el comercio, que crecieron alrededor del 4 por ciento. La economía naranja va bien y las ventas están repuntando, pero la producción va mal. El sector agropecuario creció apenas 2 por ciento en los 12 meses, la industria manufacturera sufrió una reducción del 1,2 por ciento, la minería cayó 3,6 por ciento; la construcción, 8,2 por ciento. En este último sector, en el de minería y en el manufacturero ha caído el empleo como consecuencia de la menor producción.



Si los sectores productivos y generadores de ingreso y trabajo no crecen vigorosamente, el sector financiero no puede seguir creciendo a ese ritmo. El gasto público le ha dado un empujón a la economía, como lo atestigua el crecimiento del sector público, pero, teniendo en cuenta las restricciones financieras que afronta, tampoco se puede esperar que siga haciéndolo indefinidamente. Menos si comienza un gobierno fiscalmente ortodoxo a partir del 7 de agosto. Sin embargo, por el lado de las regalías y de las obras civiles, si se logra cerrar la financiación de los proyectos 4G, va a venir en el corto plazo una contribución importante de inversión, que es una de las razones por las cuales hay confianza de que sea mayor el crecimiento en el segundo semestre.



La otra fuente de confianza es la inversión petrolera, que debería derivarse del crecimiento de los precios del petróleo, que ya parece indiscutible. También van a aumentar la producción minero-energética y las exportaciones. Todo esto parece indicar que vamos camino a otro auge minero-energético de dimensiones impredecibles, que es deseable porque alivia la situación económica, pero que lo es menos si se tiene en cuenta que no se ha hecho un esfuerzo serio para cambiar la estructura de la economía y disminuir la dependencia del petróleo y el carbón, principalmente.



Evidencia de esta situación es que el sector manufacturero sigue decreciendo y la agricultura solo crece moderadamente, cuando debería ser, por lo menos durante unos años, el sector más dinámico de la economía. Tenemos claro que hay oportunidades en el sector agropecuario para aumentar las exportaciones y la sustitución de importaciones, pero no se ha logrado organizar las instituciones ni llevar a cabo las reformas que se necesitan.



Es mucho menos claro lo que se debe hacer en el caso del sector industrial. Se tiene que cambiar la canasta de productos industriales, y esto no sabemos bien cómo alcanzarlo. Es una tarea que tendrían que emprender juntos el sector público y el privado con asistencia de las universidades y contando con una cuantiosa inversión extranjera. Ese es el gran reto económico que tienen los próximos gobernantes para que la economía crezca sostenidamente por encima del 4 o 5 por ciento anual y se distribuya bien el ingreso adicional.



RUDOLF HOMMES