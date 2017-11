En el correo de este diario del jueves pasado fue publicada una corta nota de un lector que critica a los aspirantes liberales a la presidencia por insistir en llevar a cabo la consulta cuando podrían decidir eso en un almuerzo, y dice que de todas maneras el seleccionado va a ser derrotado por “el que diga Uribe”. Siguiendo esa lógica, se podría argumentar que lo más barato sería preguntarle a Uribe quién va a ser el presidente. Nos ahorramos las elecciones y las consultas, pero sacrificamos la democracia. El lector no le da ningún valor al derecho que tiene el pueblo de seleccionar y elegir a sus gobernantes, y por eso le parece cara la consulta liberal.

Los miembros de los partidos tienen derecho a escoger quién los va a representar en la contienda por la presidencia, y a los liberales no les da lo mismo si es Cristo o De la Calle. Ellos dos también tienen derecho a ser escogidos democráticamente, no a dedo. El partido y todos los ciudadanos que no son de derecha, los que son demócratas progresistas y los que no quieren que se detenga el proceso de paz pueden votar en esta consulta por el candidato que tenga el mayor chance de ganarle a la derecha, o de contribuir a que no gane. De la misma manera, los de la derecha y los que no quieren la paz están interesados en que el candidato del Partido Liberal sea el que tenga la menor probabilidad de ganar.



Esta consulta no va a ser entre unos pocos liberales para escoger entre dos aspirantes, sino que va a ser un evento nacional en el que todos los ciudadanos pueden participar para votar por el que más les conviene, de acuerdo con su ideología, sus creencias y sus deseos. Por esa misma razón no podía llevarse a cabo en marzo, como quería Juan Manuel Galán, porque para entonces sería muy inferior la probabilidad de ganar o de afectar el resultado final.



Posiblemente, Galán no ha tenido en cuenta la trascendencia de esta votación y equivocadamente pensó que solamente votarían los liberales y que entonces ganaría la maquinaria. Por el contrario, con el interés del país en mente, De la Calle decidió apostarle a adelantar la consulta corriendo el riesgo de que le gane Cristo con la maquinaria y el de que Juan Manuel hubiera participado, caso en el cual le hubiera quedado más difícil ganar por el atractivo electoral de la marca Galán.



La consulta liberal puede verse como una votación a favor o en contra de las ideas democráticas liberales o de la paz. Con seguridad, los miembros del Centro Democrático van a favorecer a Cristo, aunque él también ha trabajado acuciosamente a favor de la paz y es un liberal convencido. Si los seguidores de Sergio Fajardo hacen lo mismo para evitar que surja otro candidato de centroizquierda, van a aumentar la probabilidad del ascenso de la derecha al poder, o a contribuir a que sea Petro el que se le oponga en segunda vuelta. Uno podría pensar que los de ‘la U’ voten como liberales. Probablemente irán divididos pero van a votar en la consulta, como los de Cambio Radical.



Con lo que se debe tener mucho cuidado es con las falsas noticias con las que se intenta meterle miedo a la gente, por ejemplo con los dólares que supuestamente tienen las Farc en Nicaragua, porque con ellos podrían comprar la presidencia de ‘Timochenko’. Repiten que el Presidente y su hermano Enrique son de extrema izquierda, que con De la Calle les entregaron el país a las Farc y cosas por el estilo. Con varios de ellos no valen argumentos ni evidencia de que se trata de propaganda malintencionada, diseñada para manipular timoratos. El problema es que los que están convencidos de que es cierta son muy efectivos predicadores del engaño. Hay que aprender a vivir con falsas verdades y a no dejarse manipular.



RUDOLF HOMMES