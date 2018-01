¿Alianzas o eliminatorias?

Hace dos días parecía poco probable que el Centro Democrático y el Partido Conservador llevaran a cabo una consulta en marzo, pero ya es un hecho que Ordóñez sí participa en ella. A Álvaro Uribe le preocupaba perderlo porque se llevaría a un pocotón de cristianos con él que podría recoger Germán Vargas, quien posiblemente también anda detrás de Viviane Morales y de sus cristianos. Pero ya parece que Uribe se aburrió de esperar a que Marta Lucía Ramírez decida, y prefirió quedarse con Ordóñez. Ella tendrá que someterse a lo que dijo Uribe, seguir sola o afiliarse con Vargas.

Es menos probable que todos los candidatos de centroizquierda se sometan a consulta ese mismo día, a pesar de que corren el riesgo de que ninguno de ellos pase a segunda vuelta si van divididos, y los colombianos tengamos que escoger entre los que quieren hacer trizas el acuerdo de paz y los que le han estado poniendo zancadilla para que se desplome. Quedaría más de la mitad del electorado sin representación y con la perspectiva de volver al conflicto.



En parte, la reticencia de algunos de esos candidatos se debe a lo que muestran las encuestas de opinión. Otros temen afiliarse con adversarios que tienen ideologías opuestas o programas de gobierno contradictorios. Sergio Fajardo se preguntará que para qué va a una consulta contra De la Calle si él va ganando. No está previendo que por estar dividiendo los votos por tres, es posible que él no quede entre los dos primeros en la primera vuelta porque Germán Vargas va con la maquinaria clientelista recogiendo a los que queden sueltos, y la extrema derecha ya está unida.



De la Calle ha insistido en que vayan a consulta todos los que están a favor de proseguir con la paz y hasta última hora no ha querido renunciar a esa opción para no dividir a los votantes, a pesar de que no es la que más le conviene: dejar que Fajardo vaya solo y aceptar la invitación de ir a consulta contra Petro, Clara y Caicedo en marzo. Muchos de los que han estado analizando esta posibilidad han cometido un error de apreciación. Creen que participar en esta consulta es aliarse con el ganador para seguir apoyándolo en campaña y tener un acuerdo de gobierno, como parece que funciona la consulta de la derecha.



En este caso es lo contrario. Clara López, Petro y Caicedo ya han decidido acordar un mecanismo de eliminación entre los que tienen puntos en común, como estar a favor de la paz y en contra de la corrupción, pero no coinciden en un programa único. Le han insistido a De la Calle en participar con ellos en la consulta y no dejarles el campo despejado a las derechas para sepultar la paz y no hacer algo contra la corrupción.



Si Fajardo y De la Calle aceptaran ir a la consulta, el que gane casi con seguridad pasaría a la segunda vuelta. Si Fajardo no acepta, se corre el riesgo de que pasen a esa vuelta el Centro Democrático y Vargas, aliado con Viviane Morales o con Marta Lucía, riesgo que aumenta si De la Calle sigue solo. Pero si él acepta la invitación de Caicedo, Petro y Clara, no se estaría dividiendo por dos el electorado, que votaría por lo menos por uno de ellos.



Se temía que el Partido Liberal no le marcharía a esa racionalidad porque los candidatos al Congreso creen que Petro les quita votos, lo que va a suceder de todas formas. Pero parece que hay una corriente importante dentro del partido que ve las ventajas de no seguir solos, como lo dijo el senador Velasco en La W el viernes en respuesta a un intento de ese noticiero de asustar a De la Calle y al partido con Petro. Curiosamente, después de la intervención del senador, el noticiero cambió de opinión y pasó a asustar a Petro con De la Calle. Mañana sabremos qué deciden y cómo se va a jugar el futuro de Colombia. (Y el de ellos).



RUDOLF HOMMES