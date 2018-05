¿Alguien está pensando?

Estamos a dos semanas de una de las elecciones más importantes para el futuro de los colombianos, y los dos mejores candidatos van de penúltimo y de tercero en las encuestas. Pululan los mensajes de apoyo en las redes sociales y las columnas, pero escasean los votos. Tantas tuiteras escriben que De la Calle es el mejor, pero no votan por él “porque no va a ganar”, que él mismo puso un tuit quejándose: “Cómo voy a ganar si no van a votar por mí”. Lo que impera es la irracionalidad.

Los candidatos que tienen el mejor récord, la mayor experiencia y preparación, los que tienen los mejores programas y seguramente le ganarían la batalla a la corrupción, no parecen tener el menor chance de pasar a la segunda vuelta, aunque todo el mundo percibe que si uno de ellos lo hiciera, muy probablemente ganaría en esa vuelta. En cambio, los que nos ofrecen la mayor incertidumbre, los candidatos del salto al vacío, son los que parecen tener la mejor oportunidad. Colombia no solamente es lo que dice Margarita Rosa, sino que en estos momentos parece más un país de locos o de inconscientes que una comunidad que busca lo mejor para el futuro.



Teniendo esto en cuenta, es oportuno pedirles que definan claramente si de verdad van a hacer algunas de las cosas que han anunciado a los que van de punteros y tienen cada uno de ellos al borde de un ataque de nervios al medio país que va a votar por el otro.



En el caso de Petro preocupa, en primer lugar, que está proponiendo cambiar la Constitución y no dice exactamente qué cambios va a introducir. ¿Va a respetar la separación de poderes, va a mantener la Corte Constitucional, va a darles protección a la propiedad privada, a la libertad de expresión; va a preservar la libertad, va a mantener la no reelección de los presidentes? ¿Va a conservar la independencia del Banco de la República? Estos son algunos de los interrogantes.



Quiere acabar con el petróleo, el carbón y probablemente con toda la minería, pero no dice cómo va a hacerlo sin someter al país a los grandes sacrificios de una costosa transición hacia una economía ‘limpia’ y un país pastoril que puede durar años, posiblemente décadas, y puede traer consigo una caída permanente de los ingresos. ¿Qué va a hacer con la industria y las ciudades? Sería útil saber si va a sacarnos a la fuerza al campo, como lo trató de hacer Fidel, y más tarde Pol Pot, con macabras consecuencias. Podría seguir preguntando, pero necesito espacio para formularle preguntas equivalentes al candidato líder. También las tengo para los mejores candidatos.



A Duque quisiera hacerle la misma pregunta que le hice a Petro sobre la Constitución. ¿Cuál es el plan? ¿Crear una corte de bolsillo como la de Maduro o Fujimori? ¿Revivir la reelección? ¿Eliminar todo lo referente al proceso de paz, limitar derechos y acabar con la JEP? Ha dicho que va a hacer cumplir que el que la haga la pague. Eso quiere decir que va a sacar a los jefes de las Farc del Congreso, encarcelarlos o deportarlos. No es claro cómo lo va a hacer legalmente, y sí que sería muy inconveniente. Está prometiendo acciones que lo hacen a uno pensar en Trump, pero al mismo tiempo quiere aparecer como una persona moderada y respetuosa de las instituciones. Esos dos papeles no son congruentes, ¿Cuál será el que domine, el Dr. Jekyll o Mr. Hyde? En el mismo sentido, ¿cómo se preservan la dignidad y la autoridad de un presidente segundón? Un titular del periódico ‘La Nación’ de Buenos Aires decía: ‘Asume Medvedev con Yeltsin pegado’. ¿Así va a ser? Con Uribe en la nuca.



Uribe ha dicho que van a aumentar el salario mínimo, y Duque ha estado prometiendo subir aranceles. ¿Van a subir el salario mínimo para que la gente pueda pagar por ropa encarecida por el aumento de aranceles?



RUDOLF HOMMES