Por qué la campaña verde de Sergio Fajardo no ha querido unirse a la campaña roja de Humberto de la Calle. Porque ya no hay agua con qué tragarse las listas del Partido Liberal. Porque el país no soporta una estrategia más ideada por el expresidente César Gaviria. Porque nadie cree en lo urgente: en enderezar los partidos por las buenas. Porque no fue suficientemente raro que haya sido Antanas Mockus –que hace ocho años aprendió a las malas a no menospreciar a los inescrupulosos– el primer pragmático en llamar a la unidad de los candidatos del “no todo vale”. Porque es demasiado temprano para ir perdiendo las elecciones. Porque una vez más se está negando a la izquierda, como pidiendo disculpas por no ser reaccionario y por tenerle fe a la democracia, para darles gusto a los viejos que van a morir vaticinando el comunismo.



Porque, salvo los políticos habituados e incorregibles que han ganado siempre, la mayoría de los colombianos estamos acostumbrados a perder y a comentar la Historia de Colombia como un partido que pudo ganarse.



Por qué dos políticos que le devuelven la dignidad a la palabra ‘político’, que es una palabra que no tiene por qué llevar implícita su decadencia, están demorándose tanto en unirse. Porque solo hasta esta semana la Registraduría anunció cuáles de los candidatos por firmas pueden aspirar a la presidencia. Porque será el domingo 11 de marzo, el día de las elecciones legislativas, cuando tendremos claro en qué clase de país seguimos parados. Porque otra vez se está subestimando a la derecha. Porque las jugadas de los azuzadores del fundamentalismo suenan tan descabelladas –qué va a hacer Ordóñez para acabar con la paz: ¿armar a ocho mil desmovilizados?–, que su efectividad va a tomarnos por sorpresa. Porque sigue pensándose que Pastrana, el eterno reencauchado, no es más que el chiste de la semana.

Porque sigue pensándose con el deseo que Uribe Vélez ha dejado de ser Uribe Vélez.

Por qué De la Calle y Fajardo no se han unido a cuatro meses de las votaciones: porque nos gusta el drama. FACEBOOK

TWITTER

Pienso votar por una alianza que no se avergüence de los acuerdos de paz, ni de la defensa de los líderes sociales, ni de la reivindicación de los trabajadores, ni de las conquistas del liberalismo de verdad, ni de la revisión de la guerra contra las drogas, ni de los derechos reproductivos de las mujeres, ni de la igualdad ante la ley de los sexos, las razas, las clases y las orientaciones sexuales. Pienso votar por una alianza digna e imperfecta que no justifique ninguna de las violencias, que no tenga en salmuera una venganza, que no vaya por ahí negando los horrores de la Historia, que crea en los partidos y no se sienta dueña de la decencia. Pienso votar por una coalición que se juegue la vida por la libertad de expresión ahora que las cortes ordenan a los periodistas revelar sus fuentes.



Desde afuera, que es donde se ganan las elecciones presidenciales, no es nada fácil entender por qué no se ha dado la unión: quizás sea mucho más fácil predecir y recrear el pasado que sacudirse un sino. Pero yo ya no voy a temerle al que gane. Habrá que reconocer que, salvo un par de populistas sinvergüenzas y un par de parásitos de los fanatismos, tenemos una serie de candidatos responsables que ya han demostrado que no van a ser peores que los peores que hemos visto. Habrá que vigilar al presidente sea quien sea el pobre, la pobre. Pase lo que pase, habrá que opinar, que criticar, que poner en evidencia. Hemos tenido ocho largos años para aprender que no se necesita una ola verde sino una cultura blanca para que Colombia sea una reivindicación de la vida. Hemos aprendido a las malas que vivir no tiene por qué ser sobreponerse a las elecciones.



Por qué De la Calle y Fajardo no se han unido a cuatro meses de las votaciones: porque nos gusta el drama.



RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com