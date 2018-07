Sistemático

¿Se acuerdan de una era terrible en la que no podían ir a las fincas los que tienen fincas? ¿Se acuerdan de las escabrosas amenazas de muerte a los líderes sociales, a los políticos progresistas, a los periodistas que decían la verdad, a los colombianos, en fin, que osaran asomar la cabeza? ¿Se acuerdan de los días en los que lo mejor era callarse e ir a cine a fantasear con mundos más justos?¿Se acuerdan de los tiempos lúgubres de la extorsión, de las masacres, del secuestro, del pavor en las calles? ¿No? Pues aquí están los viejos agentes del pánico –con sus declaraciones “duélanle a quien le duela”, sus tuits de capataces, sus titulares inverosímiles que siguen haciéndole ruido al nuevo presidente– listos a recrear la fábula del país sitiado que otra vez tendrá que ser salvado por un mesías.



Quieren recobrar la Colombia unánime, “ay, qué bonita es esta vida...”, de julio de 2010. Asegura la valerosa revista Semana, con las palabras equivocadas, que los ejércitos que viven de la guerra contra las drogas están listos a devolvernos a la horrible noche que cesó. Dice el próximo ministro de Defensa, pues aquí todo el mundo va diciendo lo que va pensando, que para empezar a componer esto habrá que “regular la protesta social”: “Debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”, declaró como un Maduro. Anuncia el expresidente Uribe, en su gramática equívoca, que al comienzo del nuevo gobierno vendrá “el asesinato aplazado”: que cualquier horror que venga, mejor dicho, será culpa del gobierno anterior, y ya fue.

Y entonces, cansado de que quieran reducirnos a la ficción que les sirva, de que quieran ponernos en escena el Apocalipsis y se porten como si solo ellos supieran qué está pasando acá, piensa uno al fin “no más”. No más mayoristas del miedo. No más cobardes armados de tiempos sin Dios ni ley. No más matones megalómanos de redes sociales que a fuerza de ser celebrados recobran ese ser ciego al otro que suele perderse con el paso de los años. No más barras bravas de políticos de paso. Nunca más esta cultura en la que la frase “que no maten a la gente” –una plegaria con vocación de regla– suele ser reducida a “que no maten a mi gente”: cómo no va a ser sistemático este nuevo exterminio, el de los líderes sociales, si en Colombia la violencia ha sido el sistema.



Si los han matado así, sin más, porque estaban vivos en Colombia. Si en cualquier otro país habrían estado a salvo. Y la idea es repetirlo, de derecha a izquierda, para que no se dé más: “no más”.



Es una suerte vivir aquí como lo hizo nuestro amigo el exmagistrado Augusto Ibáñez: sin dejarse amargar por los viles, sin dejarse callar por los perdonavidas, sin asumir el acabose que termina en mesianismos, sin extraviar el humor, sin perder de vista los logros que se dan de puertas para adentro, sin sacrificar un solo minuto de la familia irrepetible que se haya querido hacer, sin caer en la trampa de desearle un mal gobierno al gobierno que eligieron otros, sin olvidar que la mejor respuesta a tanta intimidación y tanto odio y tanta bajeza es seguir viviendo para que la vida de uno sea cada vez más la vida que uno quiere. Eso es. De eso se trata. De negarse a la ruindad. De rechazar la violencia contra cualquiera: contra María Jimena Duzán o contra Fernando Londoño. De tener en común al menos el hecho de estar vivos: no es poco.



Que acaben las conjeturas de una vez. Que empiece el nuevo gobierno a honrar aquí –repito– la democracia que exige para Venezuela: que honre el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la oposición. Y que estemos muy viejos para ser gobernados a punta de cuentos de horror.



RICARDO SILVA ROMERO

