Pegué una calcomanía de Galán, en mi pared del cuarto, en la mañana del domingo 30 de mayo de 1982. A mis papás, que acababan de votar por López, no les pareció una mala idea. Me la había entregado un galanista de jeans, como si todo en la vida fuera a largo plazo, en una calle del barrio llena de arengas y de propagandas y de camionetas llenas de belisaristas encandilados, pero, ahora que la recuerdo, era una calle mucho más pacífica que una red social. Yo estaba a unos meses de cumplir siete. Y sin embargo metí el dedo índice en la tinta roja e indeleble –bajo la mirada de mi mamá la liberal– para que quedara constancia de mi voto. Y, de regreso a nuestro apartamento, pegué junto a mi cama la imagen de ese líder dando un grito vagabundo contra la violencia. Y allí siguió varios, varios años.



Vi a Galán una vez, en un carro de campaña en la carrera 15, pero no pude votar por él: el viernes 18 de agosto de 1989, mi mamá, que trabajaba en el gobierno de Barco y esa noche no pudo llegar a la casa, me dio la noticia irrespirable de que lo habían asesinado. Y entonces comenzó este capítulo de nuestro delirio que por fin está por terminar.

Es como si el apellido Galán hubiera recobrado su significado. Y es como si el liberalismo hubiera recibido el empujón definitivo para librarse del partido ese. FACEBOOK

TWITTER

El estudiante Juan Manuel Galán, de 17, entregó las banderas de su padre al exministro César Gaviria. Gaviria asumió el liderazgo del Partido Liberal para sacar adelante la Constitución garantista de 1991. Pero, luego del proceso 8.000, del remezón uribista y de la ‘parapolítica’, el partido no solo se dividió en tres maquinarias electorales con fines burocráticos, sino que se volvió este desdibujado aliado de la derecha colombiana que una vez fue la casa de progresistas de la talla de Álvaro Uribe o Viviane Morales: ja. El Partido Liberal ha muerto. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille la luz perpetua para su mezquindad, para su farsa, que lo convirtió en el peor de los amores no correspondidos. Que sirva su muerte para que el liberalismo viva. Que empiece otro capítulo que ya se ha dado el quiebre.



El senador Carlos Fernando Galán ha renunciado al impresentable Cambio Radical para no terminar en la campaña de Uribe: “Mi padre me enseñó que la política es incompatible con los negocios”, le gritó al caudillo, encarándolo, hace dos meses. El senador Juan Manuel Galán ha renunciado a los 45 al vergonzoso Partido Liberal, arrepentido por haberle entregado aquellas banderas a Gaviria, para recobrar su fe en la política. Y es como si el apellido Galán hubiera recobrado su significado. Y es como si el liberalismo hubiera recibido el empujón definitivo para librarse del partido ese. Y es una buena noticia, claro, pues si el liberalismo funciona –escribió mi abuelo el radical– entonces los extremismos se vuelven risibles, inútiles. Y el país se va alejando de la raíz de su guerra eterna: esto de confundir ‘odiar’ con ‘callar’, ‘aniquilar’, ‘matar.



Quizás esto de tener hijos aquí, donde nos han matado a tantos, sea forzarse al optimismo. Pero creo que, así el domingo 17 sea un revés, ya se ha dado el quiebre. Desde el domingo 11 se ha estado viviendo la “revolución electoral” que anhelaba Galán en el 82. Millones de indiferentes han conocido este año la tusa electoral: “era gol de Fajardo”. El voto en blanco ya no aparece en las encuestas solo como la soberbia de unas cuantas conciencias, sino como una marcha de protesta del 14 % de los electores. La izquierda ha sepultado el estigma de la lucha armada con una campaña memorable que ha desempolvado también las causas liberales. La derecha ya ha sido notificada en las urnas de que esta sociedad que va a su propio paso no está para venganzas ni para inquisiciones. Ya han sido pegadas las calcomanías de esta vez y es raro y es serio seguir teniendo fe entre tanto horror.



RICARDO SILVA ROMERO

- www.ricardosilvaromero.com