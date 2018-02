Voy a ahorrarme los adjetivos para no enrarecer la discusión en el primer párrafo. Voy a enumerar los hechos –a compilar, por ahora, los titulares de este último mes– y no más. El Mundo: ‘Centro Democrático rechazó acusaciones de abuso contra Álvaro Uribe’. El Colombiano: ‘Nuevamente compulsan copias contra Uribe por masacre de El Aro’. El Nuevo Siglo: “Uribe sería investigado por manipular testigos”. Caracol Radio: “Don Berna negó que Uribe tenga relación con la muerte de Pedro Juan Moreno”. Quiero decir simplemente que ante estas noticias, que algún día tendrán que ser aclaradas por los tribunales colombianos –y no solo porque el protagonista sea un expresidente de la República que representa a millones de ciudadanos–, han salido de la tierra las protestas de siempre, pero yo he apuntado tres reacciones que me han extrañado porque no me resigno a caricaturizar a sus autores.



Un abogado uribista, que cuando me ve me dice “usted y yo no estamos de acuerdo en nada” –y siempre le suena a elogio–, me preguntó si yo creo que el expresidente “es capaz de hacer cosas como esas”: era una pregunta de verdad, de ciudadano que está considerando la posibilidad de la desilusión, pero yo le dije “habrá que tenerle paciencia a la justicia” porque me conozco a los abogados. Un analista de derecha, que suele ser justo en las discusiones y suele defender el derecho a no pensar como él, tuiteó –y por respeto lo parafraseo– que no le importaría que le probaran que Uribe cometió el peor de los delitos porque el hoy senador “sacó a este país del barro”. Y ahora el candidato Iván Duque, un político decente de 41 años apenas, ha calmado al uribismo con una declaración irresponsable e inescrupulosa de viejo bipartidista.

Comienza con una noticia falsa en la tradición de Donald J. Trump: “El acuerdo no escrito con las Farc es encarcelar a Álvaro Uribe”. Continúa con una frase digna de un acólito exaltado en la defensa de un mesías: “Las Farc no le perdonan que los hubiera acorralado”. Termina con una reacción digna de su jefe –a la noticia “Corte Suprema sospecha que Uribe fabricó falsos testigos”–, que no es el razonable apoyo a su líder ni un argumento en contra del fallo ni un llamado a respetar la presunción de inocencia ni una afirmación de una persona a la que le interese reconocer que en Colombia hay separación de poderes: “Los colombianos debemos defender a quien con compromiso patriótico nos protegió y nos devolvió la esperanza”, dice, sobreactuado, como declarándoles la guerra a los magistrados que deben investigar al expresidente.



El problema de Duque es que no es un buen actor. Es que como ya se le ha visto la cara de candidato responsable e inteligente, de colombiano nuevo que entiende que ni los del “no” son enemigos de la paz ni los del “sí” somos amigos de las Farc, cuesta creerle el personaje de ultraderechista que no ve ni oye ni entiende. Para ser un caudillo, como Uribe, resulta indispensable hacer el mismo papel –hablar igual, parecer igual– hasta la muerte. Y a Duque se le ve la tragedia del candidato que deja su personalidad para después, para cuando sea elegido si es que pasa. Se le siente perdido, apostándole su humanidad a la nada, entre reaccionarios que creen en una democracia en la que aplican condiciones y restricciones. Se le nota el estratega de campaña susurrándole “écheles carne a los leones”, “uribícese”. Y produce, entonces, decepción.



Yo no sé por qué aún no se ha entendido que hoy es más cierto que nunca aquello de que “todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra”. Yo no sé en qué momento se nos olvidó que lo que uno dice también es lo que uno es. Yo no quiero un presidente que llame a sus colombianos contra la justicia.



RICARDO SILVA ROMERO

