¿Y ahora qué?: ¿qué van a hacer los políticos peores sin las Farc?

Cuando sucedió todo el horror en Mocoa, que parecía y era el fin del mundo, no se trataba de leer la avalancha entre líneas, ni de vociferar sentencias rentables contra los rivales, ni de servirse de la muerte para probar alguna hipótesis, sino de entregarse al lugar común de la solidaridad –y después al silencio como a una plegaria–, pero el senador uribista Daniel Cabrales, un excónsul de 40 años que coordinó la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010, se lanzó al desprestigio con una bajeza extraordinaria: “Según me cuentan, la avalancha fue provocada por dinamita explosiva depositada por las Farc –dijo, sin asomos de ironía, en uno de los peores casos de ‘pensar con el deseo’ que yo haya oído–: Santos se olvidó de muchas cosas que necesita el país”.



Es que es la única línea del libreto. Es una maña, un tic. Responder “las Farc” –o “este gobierno” o “Santos”– a las indignaciones, a las preguntas urgentes de los electores. Aprovechar cualquier oportunidad para encajar una vez más un eslogan que alguna vez fue una idea. Engendrar, engordar, sufrir, servirse un enemigo. Vaticinarles la ley del talión a los guerrilleros de las Farc –que fueron campesinos perseguidos por los señores feudales de siempre, pero también una escalofriante justificación del horror– como valiéndose de todas las formas de lucha. Hacer lo que sea, mentir, y calumniar al que se atraviese, y reducir el proceso de paz a una conspiración orquestada por los medios, y llamar “enmermelado” al que pida cordura, y marchar al lado del sicario de confianza de Pablo Escobar, ‘Popeye’, con tal de tomarse el poder.

Quién sabe cuándo se enfermaron de violencia esos posesos tricolor que, en el nuevo video de la sátira #HolaSoyDanny, están a punto de linchar a Daniel Samper Ospina y a Vladdo por hacer su propia marcha contra la corrupción –“no más Agro Ingreso Seguro”, “no más cohechos de una sola persona”, “no más compra de votos”– dentro de aquella marcha uribista contra la corrupción de los demás: seguro que pedirle calma a esa persona endiablada que grita “¡malparido!”, a los 9 minutos 54 segundos del video, habría sido una ofensa peor, un error. Cómo volver desde ese lugar. Cómo regresar de aquella Colombia que no les da la razón a sus humoristas. Cómo convencer a aquellos que cargan el estandarte “no + Farc” de que eso es, justamente, lo que acaba de pasar.



Para que al menos se sepa qué pasó, para que los victimarios reconozcan a sus víctimas, para conocer, por fin, las páginas que han querido pasarse, se instaló este miércoles la Comisión de la Verdad, pero cómo escuchar el recuento de los hechos bajo los gritos ensordecedores de los líderes que no pueden vivir sin las Farc: sin las Farc, sin esa guerra, mejor, que ha aplazado a un país dentro del país, sería tiempo de reconocer en voz alta atrocidades –no en Venezuela, no, en Colombia– como el espionaje a los miembros de la oposición, como la persecución brutal a los periodistas, como las ejecuciones extrajudiciales de miles de civiles, como la compra de congresistas para aprobar aquella reelección a la que nuestra Constitución temía con razón.



¿Y ahora qué?: ¿qué van a hacer los políticos mesiánicos, los señores feudales, los paranoicos de a pie, sin la barbarie de las Farc? Tal vez pedirles que vuelvan para no tener que odiarse a sí mismos ni tener que asumir lo que pasó. Quizás engendrarlas, sufrirlas, servírselas frías otra vez. Quizás mudarse de enemigo: a alguien hay que echarle la culpa de que llueva.

RICARDO SILVA ROMERO​www.ricardosilvaromero.com