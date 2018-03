¡Rápido! Saquemos una encuesta apresurada, como un sondeo a boca de urna en las consultas del 11 de marzo, antes de que se disipe la tal polarización que nos arrastra, antes de que la gente se dé el lujo de respirar y de pensar que todavía faltan 85 días para que no sea posible votar por el candidato que se prefiere, antes de que el horizonte sea más que Duque y el anti-Uribe y Petro y el anti-Petro, antes de que los enardecidos electores progresistas vayan dejando de despreciar a los electores de la derecha y de cazar a los electores progresistas que no están viendo exactamente lo mismo que ellos están viendo: “¡apostólicos!”, “¡moralistas!”, “¡biempensantes!”, “¡liberales!”, “¡cómplices de la derecha!”.

Creo que en demasiadas ocasiones las teorías de conspiración son modos de encubrir la mediocridad humana –y de, de paso, dramatizar lo prosaico: uno mismo–, pero aquí en Colombia, donde los paranoicos son perseguidos, tiene sentido preguntarse para qué apurar tanto las encuestas: ¿para oír ya mismo la frase “Duque 40 por ciento y Petro 24”?



Pienso que tanto De la Calle como Fajardo, rezagados en las encuestas de la semana de las consultas, serían buenos presidentes de este monstruo que nadie ha acabado de conocer. Pero estoy convencido de que las elecciones legislativas del 11 eran las más importantes del año porque un país democrático tiene que estar preparado –con unas cortes independientes, con unos medios dispuestos a decir la verdad, con un Congreso hecho de todas las voces y una ciudadanía en estado de alerta– para soportar los desvaríos de los gobernantes de turno. Y quizás sea un buen momento para que los progresistas, los candidatos y sus electores, saquemos una serie de lecciones críticas de estos entusiasmos nuestros que suelen terminar en decepciones.

Seguir las campañas progresistas tipo ‘ola verde’ es como ver un partido de fútbol que se sabe que se va a perder, como ver el montaje nuevo de una vieja tragedia. Pero estamos a tiempo de no ir por ahí gritando “fraude” como gritando que “era gol de Yepes”; de no partir de la base de que el resultado de las elecciones va a ser una condena porque este monstruo no tiene remedio; de no caer en la pequeñez, de liberal típico, de declarar al otro “menos liberal”, y de notar que ha sido lo usual –desde Platón– que ciertas mentes finas, de académicos e intelectuales, resulten de golpe fascinadas por las figuras autoritarias como viéndose en el espejo de los genios: no sobra leer las columnas de 2002 que celebraban la lucidez de Álvaro Uribe.



Y, ya que sale a flote ese nombre, estamos a tiempo de dejar de repudiar a los electores ajenos, de dejar de concluir que los votantes uribistas son corruptos o son brutos, de dejar de pensar, por nuestro bien, que solo se llama ‘voto de opinión’ cuando es el voto de uno. Quizás sea el momento de tener claro que, gústenos o no, una gigantesca parte de los votos que eligieron a Uribe ese 2002 fueron no solo votos libres sino votos contra esas maquinarias que siguen dando de comer a tantos: que no es que el 40 por ciento de “la gente” no sepa lo que hace, ni es que el país esté habitado por enemigos, sino que el progresismo –quiero decir: el liberalismo de verdad– está cumpliendo décadas de no tener un encuentro cercano del tercer tipo con las mayorías.



Sigue faltando mucho para las elecciones. Y, mientras llega el día y las encuestas urgidas tantean su poder y trastornan a todos, hay que continuar haciendo campaña. Para que el candidato que llegue de segundo –¿me soñé que va a tener una curul en el Senado?– lidere una oposición digna que no tuitee con rabia desde el 8 de agosto. Para que nadie vuelva a tomarse el Estado como una torre de francotirador.



RICARDO SILVA ROMERO

- www.ricardosilvaromero.com