Desesperación

Yo no entiendo –pero yo no soy ni puedo ser un político– por qué los candidatos presidenciales tienen tan alto el umbral de la humillación. Tiene uno que estar muy desesperado, rozar apenas el tres por ciento en las encuestas y ser el sectario del exprocurador Ordóñez, para, en apenas un par de días, empuñar la bandera de la homofobia contra las mejores congresistas que tenemos, interpretar el papelón del viejo frentero que llama “comandante de las Farc” al abogado Ramiro Bejarano, declarar a los micrófonos que la diferencia entre Fajardo y Petro “es la diferencia entre un hippie y un ñero” y hacerse el payaso de tirantas que se somete a la prueba del polígrafo, en vivo y en directo, pero solo un poquito. Tres por ciento es demasiado para un candidato tan propenso a las ridiculeces¹ y a las bajezas², pero que cada quien vote por quien quiera³.



Nota uno: Sí que ha sido una campaña presidencial repleta de ridiculeces: la propaganda aquella de “si Uribe fuera mujer, sería María del Rosario Guerra” era en serio; el reality show para ser “el que diga Uribe” terminó en la teoría de conspiración de que el naranja Iván Duque era rojo desde el vientre materno; la sorpresiva adhesión de Cambio Radical al movimiento ciudadano “Mejor Vargas Lleras” se llevó a cabo en una sentida ceremonia el jueves 11 de enero de 2018. Pero las ridiculeces que ha venido cometiendo Ordóñez –acusar al ministro de Salud de “ateo confeso”, llamar a la quema de libros “un acto pedagógico”, declarar que su política es “más valores y menos condones”, presumir de sus discutibles destituciones mientras era el procurador– son insuperables y lo hacen ver como un candidato siniestro y desesperado.



Tendríamos que tener políticos mejores que los peores trolls de las redes, pero es que estamos en campaña.

Ordóñez, que tanto habla de su fe, ha cabido en el país de todos, pero no todos hemos cabido en el suyo. No creo que Dios esté de acuerdo. FACEBOOK

TWITTER

Nota dos: Según la Misión de Observación Electoral, la MOE, por primera vez desde 2006 ha bajado el número de municipios en riesgo de fraude y de violencia electoral: 170 esta vez. Pero, con una asombrosa facilidad para soltar bajezas y fingirse frentero, el despechado y atirantado de Ordóñez ha estado celebrando las agresiones contra la campaña de las Farc con las palabras “cuando todo es impunidad, la ciudadanía hace justicia” y ha estado propagando la infamia de que “la izquierda es el cáncer del país” –por Dios: en el país de la estigmatización y la persecución y el exterminio de la izquierda con la excusa de la barbarie que han cometido las guerrillas– y ha estado saboteando la ilusión de que las campañas presidenciales colombianas dejen de ser estas guerras cruentas y sucias que tardan cuatro años en sanar.



Tendríamos que ponernos de acuerdo en librar a la política de la violencia, pero siempre estamos en campaña.



Nota tres: Me temo mucho que en la Colombia de hoy, en los días de los crímenes de los líderes sociales y de la Violencia virtual, lugares comunes como “que cada quien vote por quien quiera” o “que cada cual tenga derecho a pensar lo que piensa” o “que sea posible convivir en desacuerdo” siguen siendo anhelos y muestras de coraje. Es fácil notar en las cosas de todos los días esa rara incapacidad de ser sin aplastar, de ser sin prevalecer, tan propia de las sociedades frustradas. Se ve en el aire el miedo a la hora de reconocer –en una comida de amigos o en un taxi– que se quiere votar por el uno o por el otro, que se votó “sí” o se votó “no”. Y de ese señoreo y ese temor mórbido, de esa añoranza por las jerarquías y esa hipocondría, es de lo que ha vivido Ordóñez a la derecha de la derecha.



Ordóñez, que tanto habla de su fe, ha cabido en el país de todos, como espanto, como hecho o como héroe, pero no todos hemos cabido en el suyo. No creo que Dios esté de acuerdo.



RICARDO SILVA ROMERO

- www.ricardosilvaromero.com