Crispación

Todo colombiano que dice “buenos días” corre el riesgo de que le respondan “qué tienen de buenos”. Pero se pone mucho peor en las campañas presidenciales: la gente con humor tiene raptos de superioridad moral, los pecadores de oficio se vuelven catequizadores de WhatsApp, los cuerdos se comen las uñas ajenas mientras repiten que si sube el uno o sube el otro van a tener que irse de Colombia por fin, los espíritus finos de la época se regodean en la idea de que este país es una trama macabra e inagotable porque comenzó por su decadencia.

Desde que supe los resultados de las elecciones legislativas, rodeado de sermones fatalistas –y cansado, de antemano, de mí mismo–, puse lo malo antes del “pero”. Sí, el dictador venezolano ha aprovechado nuestras chambonadas para asegurar que el proceso electoral de aquí “parece un programa cómico”, los candidatos derechosos reclutan caciques y los candidatos progresistas no logran unirse porque lo nuestro es el drama, y el Congreso se ha llenado de farsantes y secuaces. Pero no hay que ser un satisfecho para ver lo que ha salido bien.



Se quemaron un montón de zánganos de esos que apenas contestan los llamados a lista en el Congreso. Se quemaron los vengadores de la “ideología de género”. Aparecieron en las urnas 3’500.000 ciudadanos más que los que aparecieron en el 2014 como si hubiera sido claro que estas eran las elecciones fundamentales de 2018. Se dio la fotografía histórica aquella en la que el exguerrillero Iván Márquez sonríe mientras vota con ve pequeña. Se hundió el castrochavismo para siempre. Y fueron elegidas decenas de voces que van a defender nuestra Constitución y nuestra democracia.

Y, como si no bastara, Mockus consiguió 540.783 votos de opinión, con la única promesa de cumplir con su trabajo, porque su franqueza tan rara, su cuidado de lo público y su vocación a la convivencia siguen siendo un alivio entre tanta hipocondría: de Mockus no vienen violencia ni sordidez, sino –como se le vio en las entrevistas de esta semana– una creatividad solo suya que cuando da en el blanco es una suerte para todos y pone incómodos a los solemnes y a los paranoicos que no descansan hasta que el mundo fracasa a su manera.



En la egocracia de las redes –donde se dan silvestres los personajes públicos y el mundo se empequeñece hasta volverse infierno– se dice que esto no tiene arreglo, que el centro es el cómplice de la derecha, que nosecuál es tóxico, que, en fin, no habrá una segunda oportunidad sobre la Tierra si no es así y asá. Y piensa uno en el verso de The Boxer: “Un hombre escucha lo que quiere escuchar e ignora el resto”. Y viene a la cabeza el título de Rafael Baena que resume la histérica Historia reciente de Colombia: Siempre fue ahora o nunca.



Pues esta crispación y este hastío, que se dan mientras los políticos juegan su ajedrez bajo la mesa, no son nada raros en Colombia: sentirse viejos e irreparables es un vicio de los jóvenes. Pero hay que tener ganas de sufrir para no notar que el país que fue definido por las elecciones del pasado domingo es un país lleno de taras y estigmas y vacíos, pero también es un país de más y más voces en el que ya no es tan fácil quedarse con todo.



Quizás fueron las altísimas votaciones de Mockus, de Robledo, de Lozano. Pero hoy, que empieza en serio la campaña y aún falta todo, pienso que hay que dejar de temer: que al próximo presidente, sea quien sea y así sea el que uno quiere, habrá que exigirle que ponga en escena esta Constitución que es un acuerdo de paz y un llamado a la equidad y una reivindicación de los principios de la democracia. Y pienso que no hay que esperar el cambio que prometen los políticos, sino contar el que se está dando ya a pesar de ellos.



RICARDO SILVA ROMERO

