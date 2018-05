Que le estoy diciendo que a mí no me tiene que convencer de nada: que yo no he votado por Duque desde que puedo votar, 1994, ni voy a empezar a hacerlo a estas alturas. Pero si la idea es animar al centro a que vote por Petro a pesar de Petro, ahora que todos resultamos ser de centro y el centro sí existe, quizás sea buena idea dejar de llamar “clasistas”, “reaccionarios”, “blandos” y “cómplices de los falsos positivos” a los mismos electores que en la otra esquina del ring son llamados “mamertos”, “enmermelados”, “castrochavistas” e “idiotas útiles del terrorismo”. Tal vez sea mejor no perder estos quince días lanzando sentencias como “solo ganarán si hay fraude”, “esta segunda vuelta es entre la vida y la muerte” o “el voto en blanco es un voto manchado de sangre”: si la idea es vencer el miedo lo mejor es no causarlo.



Pienso que el regreso del uribismo es un futuro turbio, pero también que exigirle a la Coalición Colombia que endose o libere a su electorado libre es no haber entendido que nadie milita en el centro. Creo que hay que evitar el melodrama: no más “somos el pueblo que cruzará las aguas” ni “echaremos a los criollos que se tomaron esto en 1810”. Creo que, aun cuando por momentos parezca que estamos ante un pulso entre el electorado de Santos de 2010 y el electorado de Santos de 2014, si el objetivo sí es ganar es un error reducir las elecciones del domingo 17 a “la guerra contra la paz”: “ayer” es historia patria aquí en Colombia y es prehistoria ya el 2 de octubre de 2016, pero para algo, al menos para que estas votaciones no sean otra vez sobre este Gobierno, tendría que servir la lección del plebiscito.

Pienso que el regreso del uribismo es un futuro turbio, pero también que exigirle a la Coalición Colombia que endose o libere a su electorado libre es no haber entendido que nadie milita en el centro. FACEBOOK

TWITTER

Por qué a este paso el senador Duque va a ser el paradójico primer presidente de mi generación: porque nuestro rancio y repugnante establecimiento –fracturado por el proceso 8.000, por la ‘parapolítica’ y por el acuerdo de paz con las Farc– ha hallado en la figura de Petro un cínico pretexto para reagruparse; porque, en el afán de pasar una página llena de errores e indignidades, no hemos querido entender el uribismo como una expresión y una reivindicación de uno de los países más grandes del país; porque, educados en la aniquilación de los opositores e incapaces de separar a los políticos salvajes de sus electorados, no solo se ha cometido la torpeza de temerle a Duque, sino que se ha caído en la vieja trampa de estigmatizar –de llamar inmorales e indecentes– a los que votan por otro: por él.



El fundamentalismo vive a punto de sacarnos de quicio. El fundamentalismo obligó el otro día a nuestro niño a preguntarnos si es cierto, como se dice en el recreo, que habrá que irse del país si gana Petro. Hace cuatro años, mientras presentábamos un libro de mi amigo Daniel, el fundamentalismo animó a un espía de la ultraderecha a hacerse pasar por enviado de las Farc para arruinar el evento. Y a mediados de los setenta empujó a esa disidencia del Epl, el Pla, a asesinar izquierdistas sensatos –como el hermano de mi mamá– por “oportunistas y traidores de la revolución”. Por eso, porque quejarse de los extremos en Colombia ha sido en verdad pedir auxilio, creo que el centro terminará votando por el candidato más proclive a respetar las reglas: la Constitución de 1991, las cortes, los derechos, las libertades, los acuerdos.



Desde 2016 es claro que no se han superado, como se creía, los tiempos en los que un loco suelto rodeado de parásitos podía hacer lo que le diera la gana con su país. Creo que no hay que temerle al que gane, oveja con piel de lobo o lobo con piel de oveja, porque todos estaremos mirándolo, pero sospecho que la gente de centro acabará votando –la que vote– por el candidato que se vea más resignado a su rama del poder.



RICARDO SILVA ROMERO

- www.ricardosilvaromero.com