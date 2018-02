Caudillismos

Es un hombre de derecha. No es solo eso, claro, también es un buen padre, un buen marido y un buen trabajador, pero a la hora de la política lo suyo es la derecha sin matices. Pronuncia “venezolanización” sin tartamudeos porque es un experto en pronunciarlo. Grita “¡castrochavismo!” sin vergüenza. Respalda al expresidente Uribe “duélale a quien le duela”. Piensa que Ordóñez es un viejo de principios. Cada día le añade una acepción a su definición de “mamerto”: “persona que no me gusta”. Y hoy está buscando consuelo por primera vez en mucho tiempo. Pues su pesadilla recurrente, que lo despierta en la dimensión desconocida de la madrugada, es un titular de prensa venido del futuro que cada vez suena menos descabellado: “Gustavo Petro gana las elecciones presidenciales”.

Ya dijo el expresidente Uribe: “Petro nos asusta”. Agregó el exvicepresidente Vargas horas después: “Es inconveniente que la izquierda llegue al poder”. Y, mientras tanto, Petro, el exalcalde de Bogotá, no solo concedía una reveladora entrevista a la revista Rolling Stone, sino que capoteaba como un maestro las preguntas de Vicky Dávila en La W: “No lo endiose, Vicky, no le dé el micrófono”, rogaba una oyente asqueada. Y, aunque las redes sociales se llenaran de insultos precarios y de pruebas de que ahora sí vienen los rusos, el grupo de Facebook “Uribistas con Petro” y las últimas encuestas confirmaron que el petrismo es tan fuerte como creen aquellos que tanto le temen: en Colombia el paranoico puede pasar por realista, y el hombre de derecha que digo se levanta a las 3:33 a.m. con el brazo izquierdo entumido y gritando “¡Petro!”.

Porque tiene miedo. Ha estado viviendo en un país en el que –recuerda Petro a Rolling Stone– han sido costumbre las torturas, las extorsiones, los secuestros, las violaciones, los feminicidios, las bombas, las chuzadas, las amenazas a la libertad de expresión, los asesinatos morales, las ejecuciones extrajudiciales, los atentados a los candidatos presidenciales, los asesinatos de los líderes sociales, las desapariciones de los defensores de derechos humanos, las masacres, los carteles de los narcos y de los corruptos, pero solo ahora, cuando puntea las encuestas un caudillo del otro lado del espectro, siente que puede suceder el horror que ha estado sucediendo: ¿y si las protestas sangrientas y las filas para comprar papel higiénico están a la vuelta de la esquina?



Querido amigo mío de derecha: yo sé qué hacer cuando el candidato que uno prefiere pierde las elecciones porque los candidatos que yo prefiero suelen perder las elecciones. Primero, se recibe el golpe en el estómago. Segundo, se reconoce, con las reglas del juego en la mano, que era eso lo que quería la mayoría. Tercero, se sigue adelante con la sospecha de que el mundo no se va a acabar. Cuarto, se espera a que el nuevo gobierno se ponga en escena, y se le deja ensayar y gobernar, pero se vigila que no cambie la Constitución en beneficio propio, ni sepulte los principios de la democracia, ni impida la vida de nadie ni gradúe a sus críticos de enemigos. Quinto, se sigue barriendo la propia casa con la ilusión de que un buen día el barrio quede limpio.



Valga añadir que, aun cuando noto su valor, no he votado ni tengo pensado votar por Petro, pero no porque sea de izquierda –pues, libres de violencia e ilegalidad, “derecha” e “izquierda” no tienen por qué ser una amenaza–, sino porque todos los caudillos son mellizos y reparten sus culpas y miran de reojo a los medios ajenos: lo peor de su alcaldía fue su fascinación ante su propio monólogo mesiánico y entorpecedor, y pienso que lo último que podría pasarle a Colombia es imitarle a Bogotá el adanismo y la pugna falsa y la necedad.



RICARDO SILVA ROMERO

