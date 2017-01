¿Relatividad moral o simple cinismo?

Resulta curiosa, por decir lo menos, la facilidad con la cual algunos cambian de parecer ante determinadas situaciones, dependiendo de sus intereses o de sus propósitos. Si hay algo valioso en una persona –más allá de que se trate de un funcionario público o de un ciudadano particular; de un empresario o de un estudiante; de un empleado o de un mandatario– es su capacidad de ser consecuente.

Esa “correspondencia entre los principios que profesa una persona y su conducta” es escasa entre aquellos que acuden a unos argumentos para defender sus posiciones y son capaces de olvidarlos o de ocultarlos cuando se trata de criticar a los demás. Ellos, al mejor estilo de Cantinflas, como dicen una cosa dicen la otra y los tiene sin cuidado aplicar un doble rasero, así incurran en vulgares contradicciones.

En esa materia –que de manera coloquial también llamamos la ley del embudo, pero que no es otra cosa que la hipocresía en su más amplio espectro– los políticos son especialistas. Para la muestra están esos dos botones llamados Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que no hallan cómo ponerle palos en la rueda al proceso de paz firmado con las Farc, que terminó siendo bastante similar a los acuerdos que ellos quisieron adelantar en sus respectivos gobiernos, pero que no lograron consolidar.

Sin sonrojarse, como ya es costumbre en él, el senador Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Noticia en Europa ‘Hollande, presidente que no ha sabido enfrentar al terrorismo yihaidista, visita la Colombia entregada a las Farc’ ”. De esta desobligante manera –con errores de puntuación y fallas ortográficas incluidas– reaccionó al anuncio que hizo el Gobierno de Francia, que confirmó el recorrido que dicho mandatario hará por una de los zonas de preconcentración de las Farc.

Por supuesto, esta no es la primera pifia del líder del Centro Democrático en su afán de deslegitimar el actual proceso de paz; pero llama la atención por la fragilidad de su memoria en lo atinente a las concesiones que el expresidente les hizo a las Farc, a instancias, ¡vaya casualidad!, de los franceses.

Hay que recordar que en junio de 2007, sin más ni más, el entonces presidente ordenó la excarcelación de ‘Rodrigo Granda’, quien había sido capturado en Venezuela en diciembre de 2004, en una chapucera operación adelantada por agentes de la seguridad democrática. Aunque en principio Uribe había aducido “razones de Estado” para dejar en libertad al ‘canciller de las Farc’, después admitió que había tomado tal decisión por solicitud del entonces presidente galo, Nicolás Sarkozy.

Tras protagonizar semejante episodio –por cierto, muy oscuro y bochornoso en su momento–, hay que ser muy cínico para salir ahora a insultar a un dignatario francés que viene a visitar a unos combatientes que ya firmaron la paz y que se encuentran en proceso de dejación de armas y de desmovilización.

Sobre Andrés Pastrana no hay mucho que agregar, luego del tremendo fiasco en que terminó convertido su proceso del Caguán. Él debe saber que no suenan muy convincentes sus críticas a un proceso que sí resultó exitoso y que en los últimos meses se ha traducido en una drástica reducción de la violencia y en la preservación de la integridad física y moral no solo de nuestros soldados y policías, sino de miles de civiles que habitan vastas zonas del país donde hoy está retoñando la esperanza.

Necesitaría todas las páginas de este periódico para citar los numerosos casos de moral relativa que nos agobian, pero quiero concluir por ahora con quienes pregonan el fracaso del posconflicto –que no ha cumplido ni un mes– pero que a la vez piden paciencia con el pobre desempeño de Enrique Peñalosa, porque “apenas” lleva un año.

@Vladdo