¿Qué nos dice Pisa?

Cada tres años, casi un tercio de los países del mundo –entre ellos, Colombia– someten a sus estudiantes de 15 años a una serie de exámenes de ciencias, matemáticas y comprensión de lectura. Además de medir cuánto han aprendido los adolescentes, estas evaluaciones sirven para verificar cómo nuestras escuelas están preparando a los ciudadanos del futuro.



Los resultados de la más reciente edición de las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (conocido por su sigla inglesa, Pisa), tomadas el año pasado, fueron anunciados este mes. Como siempre, desde que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos las iniciara en 1997, su divulgación ha provocado debate sobre el desempeño de nuestros jóvenes y la calidad de la educación que les ofrecemos.



Pero ¿por qué necesitamos sopesar cómo les va a los muchachos colombianos frente a los de otros países? Por un lado, porque nuestros jóvenes deberán competir en una economía cada vez más globalizada y basada en el conocimiento. Por otro lado, porque nos permite aprender qué están haciendo otros países para lograr mejores resultados, a veces con menos recursos.



En Pisa 2015, Colombia volvió a quedar en el tercio más bajo de los 72 países y regiones participantes, al igual que muchos países latinoamericanos. En ciencias, la disciplina foco de esta edición, figuramos en el puesto 57, detrás de Chile (44) y Uruguay (47), pero por encima de Brasil (63) y Perú (64). La buena noticia es que fuimos el país que más mejoró en ciencias desde Pisa 2012. La mala noticia es que tanto a los checos como a los chinos, por mencionar solo dos países, les fue muchísimo mejor. Ni hablar de Singapur, que hace apenas dos generaciones era mucho más pobre que Colombia y ahora encabeza todas las tablas.



Los países con altos promedios nos llevan otras dos ventajas. Primero, muestran una menor dispersión entre los resultados de los estudiantes de hogares más pudientes y más pobres. La segunda ventaja es que una amplia mayoría de sus estudiantes alcanzan niveles básicos de competencia en estas disciplinas. En matemáticas, por ejemplo, el promedio para la Ocde es de 77 por ciento. En cambio, 66 por ciento de los colombianos no demostraron tener el mínimo de comprensión que les permitiría resolver problemas que enfrentarán a diario como adultos.



Estos resultados no son para rasgarnos las vestiduras: son un llamado a la acción para que sigamos esforzándonos por mejorar. De hecho, la tendencia es alentadora. Hoy, en Colombia, hay más jóvenes que ya no abandonan sus estudios y avanzan sin repetir curso. Esta mejora debe extenderse, asegurando que cierre las brechas entre las áreas rurales y urbanas.



Tenemos que seguir poniéndonos metas ambiciosas. Las políticas lanzadas en años recientes, tales como la jornada única en todos los colegios públicos, el aumento de incentivos a maestros y la dotación de más recursos en todo el país, son pasos positivos. Sin embargo, hay que redoblar la marcha.



Pisa 2015 nos ofrece no solamente una oportunidad para analizar lo que estamos haciendo bien y lo que debemos mejorar. También nos permite aprender de los sistemas educativos más exitosos del mundo. Aunque no todo lo bueno tiene que venir de afuera. Ahí tenemos el caso de Vietnam, un país relativamente pobre que ha deslumbrado a los expertos por sus sobresalientes resultados en ciencias y matemáticas.



Pues resulta que los vietnamitas han tomado como arquetipo para su educación primaria a la Nueva Escuela, un modelo tan colombiano como un tinto.



Luis Alberto Moreno

* Presidente Banco Interamericano de Desarrollo.