¿Qué no es el Mando Tipo Misión?

En mayo de 1864, durante la ‘batalla de la espesura’, con un saldo de treinta mil bajas, en la guerra de Secesión en los Estados Unidos, dos grandes líderes militares, los generales Grant y Lee, el primero representando al gobierno de Lincoln, las tropas de la Unión, y el segundo comandando el ejército de los once estados confederados, sujeto al presidente Jefferson Davis, emplearon, sin advertirlo, el concepto doctrinal del Mando Tipo Misión (MTM).



El 'Auftragstaktik' (Auftrag: ‘directiva’; Taktik: ‘táctica’) emergió tras la escandalosa derrota sufrida por el ejército prusiano a manos de Napoleón, en las batallas de Jena y Auerstädt, en 1806, generando, bajo el liderazgo del padre del Estado Mayor alemán, el general Scharnhorst, una gran reforma doctrinal con resultados tangibles en 1812, como la aparición de un nuevo concepto denominado la ‘intención (Absicht) del comandante’, que revolucionó la forma de conducir las tropas en el campo de batalla y que, tras la unificación de Alemania (1864-1871), con un ejército organizado, poderoso e inspirado por grandes pensadores y estrategas como Clausewitz y Moltke, derrotó a Francia, en la guerra franco-prusiana, para dar origen al imperio alemán.



El MTM es un ejercicio de liderazgo y autoridad que permite, a través de la confianza y el entendimiento mutuos entre comandantes superiores y subordinados, emitir órdenes de misión y, por ende, empoderar líderes talentosos, con gran destreza táctica, con pensamiento crítico y creativo; líderes eficaces al frente de equipos cohesionados, con iniciativa disciplinada, que aceptan riesgos prudentes y cumplen exitosamente la misión, siempre alineados a la intención del comandante, que les dice el qué hacer, mas no el cómo hacerlo.



El MTM es la guía principal que el Ejército Nacional de Colombia ha incorporado a través de la doctrina Damasco, para el desarrollo de las Operaciones Terrestres Unificadas. El MTM no es la Carta a García, aquella famosa anécdota histórica escrita por Elbert Hubbard en 1899 que relata las peripecias del soldado Rowan, del ejército de EE. UU., enviado por el presidente MacKinley a entregar un mensaje escrito al general cubano García, en la guerra hispano-estadounidense a fines del siglo XIX, tarea que cumple con diligencia y sin poner pero alguno.



La Carta a García es un documento popular entre los militares del mundo, escrita casi cien años después de aparecer el 'Auftragstaktik', que enseña el cumplimiento de la misión a costa de cualquier obstáculo y nos da una lección de responsabilidad e ingenio. El MTM es una filosofía doctrinal que además se constituye como la principal función de conducción de la guerra, que equilibra el arte del mando con la ciencia del control.



Grandes empresas, tomando los postulados doctrinales militares, emplean el MTM como estrategia de liderazgo, con resultados extraordinarios. El secreto son las personas, su idoneidad y compromiso, aquellas que aplican la ética como única regla para tomar decisiones, como señala el Código de honor del soldado colombiano del Manual Fundamental MFE 1.0 ‘El Ejército’; respaldadas por líderes con alta influencia moral que comprenden que las organizaciones deben reinventarse. Como dijo Alvin Tofler: “Los analfabetas del siglo 21 no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”.





Coronel Pedro Javier Rojas Guevara

* Director del Centro de doctrina del Ejército Nacional de Colombia