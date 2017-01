Por un 2017 mejor que el 2016

Que el 2017 sea el año de una pacífica, constructiva y contundente rebelión ciudadana contra funcionarios y políticos corruptos que se están robando los dineros de nuestros impuestos. Que caigan los alcaldes y gobernadores, junto con concejales, diputados y contratistas que han convertido el Estado en un botín. Y que caigan los congresistas que pupitrean reformas tributarias, presupuestos y proyectos a cambio de mermelada. Y que caigan los funcionarios nacionales que patrocinan la repartija de mermelada y los contratos con peaje.

Que el crimen de Yuliana no quede impune. Y que todos los involucrados respondan ante la ley. Y que las condiciones esperanzadoras del fiscal Néstor H. Martínez estimulen la eficacia y la dignidad de la justicia. Y que no queden impunes los crímenes de los miles de Yulianas que han sido violadas y asesinadas por criminales anónimos, por parientes criminales, por criminales del estrato 6 y del 1, por criminales de las Farc, del Eln, de las ‘bacrim’, de los paramilitares y de la Fuerza Pública.

Que el derecho prevalente de los niños deje de ser letra muerta en la Constitución, ignorada por el Gobierno y por la sociedad. Que los niños wayús no sigan siendo una cruel estadística. Que se levante una cruzada nacional contra el abuso de niños y la violencia intrafamiliar. Que las Farc dejen ya de dilatar su compromiso frente al retorno de los menores en sus filas.

Que el Gobierno detenga el proceso de demolición institucional que ha emprendido comprando y subyugando a muchos de los integrantes de las mayorías del Congreso. Que las altas cortes no se arrodillen ante el Ejecutivo y reivindiquen su autonomía y el Estado de Derecho. Que las Farc no abusen de las vanidades y debilidades del Gobierno y cumplan su palabra. Que el Gobierno honre sus compromisos logísticos para no incumplir sus obligaciones con las Farc, como ya empieza a suceder con las zonas de concentración. Que se concreten sin más ‘conejos’ la entrega de armas de las Farc, el desmonte de su estructura narcotraficante, los diálogos con el Eln y que siga la reducción de muertes violentas.

Que la oposición asuma con sereno realismo la situación para plantear opciones sensatas de rectificación y recuperación del rumbo para evitar una venezolanización del país. Que la oposición, mediante la articulación de un proyecto alternativo coherente, siembre esperanzas razonables y no odios irreversibles. Que se detengan el deterioro de la política y la política de agravios. Que los mejores hombres y mujeres del Gobierno y de la oposición luchen limpiamente por la presidencia del 2018 con ideas, propuestas y proyectos de futuro.

Que el Gobierno no siga clavando a los colombianos con más impuestos y que rectifiquen el fallido rumbo económico que nos dejó un 2016 con inflación desbordada y fuera de meta, déficits paralelos persistentes, crecimiento a la baja, desempleo al alza, derroche gubernamental, corrupción descarada y un salario mínimo fijado unilateralmente por decreto muy por debajo de las expectativas de los trabajadores y sorprendentemente por debajo de lo que los empresarios estaban dispuestos a conceder.

Que la selección Colombia clasifique a Rusia, que James y Falcao recuperen su nivel, que Catherine sonría por siempre, que Mariana sea reina de todas las pistas, que Nairo gane el Tour de Francia y que el ‘Chavito’, Rigo, Sergio, Jarlinson, Miguel Ángel y el Puma sigan brillando. Que Montoya tenga buen carro y que Muñoz, Saavedra, Tunjo, Goldstein, Yacamán, Gaby Chaves y Tatiana Calderón puedan subirse a los podios más exigentes. Que nuestros deportistas sigan dejando en alto el nombre de Colombia y dictando cátedras vivas de coraje, humildad, talento, disciplina y perseverancia.

¡Que venga para Colombia un gran año. Lo recibo con esperanza, alegría y mis mejores deseos para todos. Feliz 2017!

Juan Lozano