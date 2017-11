Y gastarán cuarenta mil millones

A una finca del Tolima viajé a pasar el ‘puente’. En un quiosco de paja de esa verde e incómoda finca, frente a 27 cervezas, nos sentamos cinco mujeres y tres varones. Para que no hablaran del atraco multimillonario a Reficar ni de las curules para guerrilleros, ni de los magistrados de la misteriosa JEP, me anticipé preguntándoles: “¿Entre Humberto de la Calle y Cristo, a cuál prefieren para presidente?”. La cartagenera Josefina dijo que eso es un torpe derroche de 40.000 millones de pesos. La concreté: “¿A cuál prefieres?”. Me reviró: “A ninguno de los dos porque si este domingo gastaran 40.000 millones, imaginen lo gastadores que serían desde el puesto presidencial”.

Y opinó el politólogo. Citó al experto en whisky Winston Churchill: “La democracia cuesta, y nos toca pagarla”. Me pidieron opinar, y, sin citar a Churchill ni a Harold Wilson, que sería una idiotez monumental, les dije que en la colección de ‘Hechos históricos y cómicos de la raquítica democracia colombiana’ debe ir, de primerito, ese derrochón politiquero de 40.000 millones. Y opinó Maricarmen, llamó a los independentistas de Cataluña “fantoches irresponsables”, y sobre el duelo entre Cristo y De La Calle afirmó: “Es penoso, en Madrid mis amigas se burlaron de ese novelón con ruidosa carcajada”.

Si este domingo gastaran 40.000 millones, imaginen lo gastadores que serían desde el puesto presidencial. FACEBOOK

TWITTER

Marielena, prima de Lulita Arango, entró al baile: “Con esos 40.000 millones salvarían muchos ancianatos del Bogotá que tienen reventados los techos, las cocinas, los sanitarios, y ni cobijas tienen”. Les pregunto: ¿por qué los exministros Cristo y De La Calle, que llevan 25 años recibiendo honores, doctorados, embajadas, viáticos, distinciones, autos y aviones oficiales, retaron al pagaimpuestos con ese antipático despilfarro? Uffff. Lo amargo es que el que gane será derrotado por Sergio Fajardo o Petro o Vargas Lleras o por Carlos Holmes Trujillo, que pinta como fijo ganador en el uribismo, donde no harán ‘comedia electoral’ de costo millonario.



Y al final criticaron la gira del Presidente a Londres, Arabia Saudita y Portugal. ‘Tito’ Herrera la defendió: ustedes son malagradecidos; piensen en el cansancio del presidente: aguantó 47 horas de avión para que los jeques petroleros multimillonarios vengan con sus 17 esposas, cada uno, a invertir, a explotar oro, a turistear en Melgar y Chiquinquirá. ¿A explotar oro con los ecologistas? Uff, viene otro novelón, regio para María Elvira Arango y ¡Los informantes, en televisión!



PONCHO RENTERÍA