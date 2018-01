Un país para carcajadas

Aunque haya muchos impuestos, mal gobierno y danza de peculados, aquí se ríe mucho. Según el humorista Pedro González, Don Jediondo, ídolo en Sábados Felices-TV, le sacó carcajadas el exsenador ‘Ñoño’ Elías al leer que este le escribió a la Corte Suprema contándole que sus fraudes para Odebrecht los hizo por pacifista, por amor a los colombianos y a la paz. Maricarmen, en la peluquería, al saber eso dijo: “Este ‘Ñoño’ se cree un pacifista como Nelson Mandela, pero no le creo ni un maní”. Le salió al quite Mari-Lucía Ripoll, quien comentó: “Ese senador tiene cuento, pero no pinta ni para seminarista”. Pobrecito el ‘Ñoño’, para que le crean tendrá que sacar guitarra y cantar en la Corte Suprema todo lo que sabe de picardías y darnos, de ñapa, cuatro canciones de Joaquín Sabina y Ana Belén.

Y para reír o para que lloren, les cuento que una demanda multimillonaria, por 587 millones de dólares, puso el excontratista Miguel Nule al Gobierno. Ese bombazo lo comentó Darío Arizmendi por Caracol así: “Vea, pues, los pájaros tirándoles a las escopetas; don Miguel Nule decidió demandar al Estado, a ustedes, a mí, a los oyentes, a los noticieros y periódicos, para que le paguemos por dañarle su imagen, un billón y medio de pesos”. Escuché eso, y pensé: más impuestos para pagarla. El excontratista Nule, caído en desgracia, dice ser víctima de incumplimientos de la Fiscalía y de fallida información periodística. Esos 587 millones de dólares los pagarían ustedes.



Y las mayores carcajadas nos llegaron de la Alcaldía, los curadores, concejales y brujos prediales de Cartagena. Les metieron 116 golazos rellenos de mala fe. Allí, los constructores les vendieron a honradas familias esos fallidos 16 edificios, unos 157 apartamentos que, según expertos, pueden derrumbarse por estar recargados de arenilla, arequipe, plástico, ‘mermelada’ y poco cemento. El dúo constructor, los hermanos Quiroz-Motoa, los construyó a su estilo.



Frescura, hay otra Cartagena con civismo, la que empuja el Hay Festival que inaugura mañana en el teatro Heredia Ana Belén cantando “Ahí está, ahí está la puerta de Alcalá”. Seguro, el Hay Festival es grato, alegrón, amiguero, con regio menú cultural, debates, buenas conferencias, rumba y brisa marinera. Tranquilos: el teatro Heredia está sólido, no se derrumba, como sí puede pasarles a 16 edificios en la histórica Cartagena.



PONCHO RENTERÍA