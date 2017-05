Sí, Peñalosa es ‘arrogante’

Sí, damos noticias cómicas al mundo entero. Les cito una: “sacarían del cargo al alcalde Peñalosa por arrogante y antipático”. Ese dúo palabrero –‘arrogante-antipático’– caló en mucha gente y, siendo un alcalde de lujo por eficiente y honrado, lo rajan en las encuestas como rajan a varios ineptos prohombres de este gobierno.



Peñalosa, según una seria financiera, “es exigente en el trabajo, total anticorrupto, revisa las obras públicas y sí es muy antipático para aceptar almuerzos de tipos con ligero olor a corrupto”. Me dijo más: Peñalosa sí es arrogante con los que planean meterles goles millonarios a Bogotá y a sus pagaimpuestos”. Mi pareja, Lulita Arango, mockusiana, dijo: “Descalificar a Peñalosa dizque por ‘arrogante y antipático’ suena a disculpa de sobrina quinceañera.



Somos un país exótico. Sacarían de Alcalde Mayor de ocho millones a un experto mundial en transporte urbano dizque por arrogante. Aplaudo que les gusten tipo cantante buen-mozón, un Enrique Iglesias, Juanes, Miguel Bosé o el grandioso Piero, “viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento”. Che, Piero jamás robaría, es un tipo macanudo.



Catalina Ángel-Irurita, una bióloga seria, me dijo que pierde Bogotá sin Peñalosa. Y él aceptará las muchas invitaciones para dar conferencias en grandes ciudades sobre buen transporte urbano, lo ven como un megaexperto en el tema. “Fatal que saliera Peñalosa por no sonreír con la coquetería de Paola Turbay”.



No se asombren, al cordialísimo Papa argentino hoy lo rajan las encuestas entre el antichavismo y antimadurismo en Venezuela, por ningunear a la valiente Lilian Tintori. Se niega a recibirla y le da oxígenos políticos al arrinconado Maduro.



Otra para risas: “Libre el iracundo que lanzó cuchilladas en TransMilenio al patrullero de la Policía”. Colombia exótica, injusta y cómica. Me acabo de enterar de que de cada 800 mil millones que le roban al Gobierno solo se recuperan 1.000 millones.



Aleluya, hoy tenemos ‘demencial paro-saboteo taxista’. Gran falla del Gobierno, se la dejó montar de unos braveros. Rechace el paro de taxistas y hoy vea el partidazo del pinchadísimo Real Madrid contra el mío, ¡mi Atlético, de Simeone, y la barriada madrileña!



