Se repite la Patria Boba

Todos los años hay Semana Santa. Y hubo una etapa de nuestra historia llamada Patria Boba, porque los honorables conductores, los senadores o constituyentes o señorones de las leyes gastaban meses discutiendo boberías muy parecidas a las que hoy vemos aquí entre risas y pesares. Lamento decirles que volvió la Patria Boba, y lo pruebo: Ecopetrol no supo taponar correctamente un pozo petrolero abandonado, que hoy está destruyendo cultivos en Santander y envenenando los ríos cercanos. Eso se llama mal gobierno; tarjeta roja a los ingenieros de la empresa por ese autogol millonario. Ecopetrol fracasó penosamente en Reficar y ahora repite.

La Patria Boba volvió. Los fraudes y pifias electorales son de Patria Boba. Lo mismo que el notablato de Cartagena, su alcalde y sus concejales no vieran con sus ojitos el edificio monstruoso que construyeron al lado del castillo de San Felipe, el Aquarela. Mincultura reclama, pero los del poder en Cartagena le responden con la debida confusión o con este trino: “La ministra cachaca no manda en los castillos ni las murallas nuestras”. El edificio violador de normas sigue tan campante como aquel famoso whisky.



De ‘patria boba’ es contratar una millonaria encuesta al exministro Tomás González para saber si el grupo guerrillo Eln tiene apoyos en la gente. Más de ‘patria boba’. Leí este titular: ‘Irregularidades en Plan Alimentos Escolares por 2.950 millones de pesos en el Magdalena’. Y ni hablar de otros cinco departamentos. Y solo en una ‘patria boba’ un gobernador del Meta, don Alan Jara, es engañado por unos subalternos hasta hacerlo empapelar por 13.000 millones de pesos en compras de inútiles equipos médicos, hoy abandonados al sol. Para aclarar eso, a don Alan Jara lo citó la Procuraduría.



Como de ‘patria boba’ resultó el café quindiano entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo porque no hubo acuerdo, ni pandebonos ni azúcar para el tinto. Gran pifia: no preguntaron si el matrimonio que sueñan hacer tendría validez.



Y de ‘patria boba’ es que a los pagadores barranquilleros a la Triple A les robaran 127 millones de dólares dos grupitos de avivatos: el de Eliseo González-sobrinos y unos notables jai de Barranquilla que posaban de superhonorables y montaron un alegre carnaval supermillonario para ellos. ¡Y los barranquilleros no lo sabían! Típico de ‘patria boba’.



PONCHO RENTERÍA