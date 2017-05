Santos y Trump juntos

Es como un encuentro entre divorciados. Se tienen mutua antipatía, pero se reúnen mañana. “Juan Manuel Santos vs. Donald Trump, pelo contra pelo, máscara contra máscara en la oficina presidencial”. Y se dirán: “hello… how are you?”. Un saludo distantón. Los amigos de ambos los han divorciado. Amigotes republicanos de Trump, de subido afecto al expresidente Uribe, han criticado duramente al gobierno de Santos. Y, meses atrás, Santos cantó sus simpatías por Hillary Clinton, la candidata que perdió. Eso no lo ha olvidado el vanidoso padre de la coquetísima Ivanka Trump.

Una pregunta malosa le tiene Trump a Santos: ¿cómo así que su país tiene 150.000 hectáreas con cocaína? Confío que a eso Juan Manuel Santos le responderá en su tonito sobradón: “Las tenemos porque muchos gringos van a Colombia a comprarla y, de contado, seguro Presidente que cuando su país no la pida y pague ese tráfico se acaba”. Si le dice eso, lo arruga, se le menea la melena. Trump le dirá: “Qué vaina, tan jodida esto de gobernar. Mister Santos, le admiro aguantarse siete años”. Luego hablarán de los yernos, del avión presidencial, del coreano de golf; de cómo mandar al carajo al ordinario Maduro, de las rebajas en Bloomingdale. Trump, despidiéndose, le dirá: “¡Deles saludos a mis queridos amigos Uribe y Pastrana!”.



Ojalá Santos le dijera a Trump que es canalla que Colombia gaste miles de millones en antitráfico, protegiendo al gringo rumbero. Ellos le deben al campesinado nuestros 20.000 tractores en reparación que nunca pagarán. Y la gran millonada del negocio se queda en USA entre los invisibles ‘multicaputtis’ gringos y no pagan ni IVA.

Santos en Nueva York y James se va para Inglaterra, al Manchester; sale ganando. Hoy cumple 75 años Salvatore Basile. Enhorabuena, Salvito.



Hay furia nacional contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, protegido político de los ‘Ñoños’, porque repartió 100.000 millones de impuestos a sus amigotes.

Grave, gravísimo, que hoy estén 300.000 maestros en huelga, y ocho millones de niños sin escuela, en vagancia autodañina. Grave el turismo oficial, que nos cuesta miles de millones este mayo. Centenas andan por Europa viaticando. La dolce vita burocrática. ¡Colombia, un exótico y desvirolado país!



PONCHO RENTERÍA