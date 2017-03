Roberto Prieto y Amparo Grisales

Ella y él no se conocen, pero ambos nacieron en Manizales y hoy mandan en la pasarela noticiosa. Ella, la gran ‘diva’, por su espectacular gracia en el televisivo 'Yo me llamo', que tiene a Caracol TV en el curubito. En cambio, Roberto Prieto suena mucho por intrigar en 15 empresas del Gobierno contratos millonarios a dedo. Una economista del Fondo Nacional del Ahorro contaba ayer que cuando él los visitaba tenía trato especial y se ganaba millonadas.



Las mujeres aman los boleros. Amparo Grisales nos contó ser feliz oyendo boleros de Olga Guillot y de Toña la Negra. Envidia va y envidia viene en la letra de los boleros. Y envidia altísima le tienen hoy millones de colombianos al ‘príncipe del poder y las campañas’, que cobró millonadas por su anuncio: ‘Habrá prosperidad para todos’.



Mandaba en Findeter, en la Registraduría, donde llegaba porque decía: “Esta tarde veré al Presidente”. Allí recibió contratos por hacerle ‘bombo e imagen’ a su gobierno. FACEBOOK

TWITTER

Como ustedes andaban en ‘puente’, ríos, trancones y piscinas, les repito el perfil que dio EL TIEMPO dominical de Roberto Prieto: “Lleva 20 años a la sombra del santismo”. Otra: “ha facturado 31.000 millones con el Estado”. Por Blu Radio estuvo altanero. Mandaba en Findeter, en la Registraduría, donde llegaba porque decía: “Esta tarde veré al Presidente”. Allí recibió contratos por hacerle ‘bombo e imagen’ a su gobierno.



Según Mario Mejía, un médico manizalita, “Prieto era embajador en el BID, con 18.000 dólares mensuales, pero se la pasaba en Bogotá”. Vanidoso don Roberto, a EL TIEMPO le dijo que con pleno derecho exigió ser embajador: “Me la gané, fui tesorero de la campaña presidencial”. Me preguntó Lulita Arango, mi pareja: “¿Todo tesorero tiene derecho a embajada ociosa, contratos millonarios y chanfas a familiares?”. No, le respondí, pero este gobierno derrochón es supergeneroso.



Una amiga manizalita, Olga Clemencia, que conoce a Prieto, opinó: “No lo imaginé tan agalludo de millones”. Según Semana, “Santos vive el peor momento de sus siete años”. Y Bruno Díaz me dijo: “Poncho, me acabo de enterar de que al Gobierno lo siguen rajando en la calle y las encuestas, y en España lo acusan de ‘expropiación’. Fatal anuncio, y por ineptos les viene el apagón de luz en la Costa. Urgente, hay que pedirle al Papa que venga rapidito para que haga el milagro de atajar el apagón que viene para los costeños, incluidos los ‘Ñoños’, ilustres demócratas que están casi diabéticos por la ‘mermelada’ oficial.



PONCHO RENTERÍA