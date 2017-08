¿Quiénes tumbaron a Cristina Plazas?

08 de agosto 2017 , 08:15 a.m.

Pasé el puente en Villa de Leyva, tuve 37 charlas con opinadores y opinadoras. Preguntó una fotógrafa colombosueca: ¿Sacarán a Peñalosa de alcalde? Le respondió un médico de chaqueta de gamuza: “Sí, lo van a tumbar los sabios de esta seudodemocracia con su costosa piñata electoral”. ¿Por qué saldría? Que lo expliquen otros, Petro ya pinta para Presidente en las encuestas.



Lo dijo el de cachucha inglesa: “Si Petro tumba a Peñalosa, ganaría la elección presidencial en primera vuelta”. Y lo apoyarían Clara López, Piedad Córdoba & cía. El altísimo bicicletero y terco servidor cívico de Bogotá Enrique Peñalosa madruga, recorre, trabaja, acierta, planea, pero lo rajan las encuestas. Recen para que no lo reemplace un demagogo bacanísimo alumno de Moreno de Caro.

Estuve en Villa de Leyva en un matrimonio, alegre, informal y muy bailado. Sirviéndose el ponqué negro, una rubia de vestimenta hippie preguntó: “¿Por qué sacaron a Cristina Plazas del ICBF?”. Le respondió una pelirroja de mochila wayú: “Porque los políticos, los bendecidos ‘Ñoños’, lo exigieron; vienen las elecciones y allí manejan miles de millones y 11.000 contratos y asesorías”.



Pasó el ‘puente’ patriótico y cayó Cristina Plazas, cuando era tan competente atajando el acoso politiquero. Admitió por radio a Vicky Dávila que cayó, pues a los ‘Ñoños’ y a otros señorones del Gobierno les pareció antipática. Fue cobardona ella al no contarle al país el trasfondo delictivo de su instituto en los saqueos con los alimentos colegiales.



Me pidieron de una emisora calificar al Gobierno de 1 a 5. Facilito, al Gobierno lo rajé con 2,3 y al Presidente le puse un 2,8 con tendencia al alza, porque trajo a la guerrilla ‘timochenka’ a la política sin armas. Lo serio es que tengan su partido político, que luchen a voto limpio. Y van 697 días de Farc sin atentados. Y dijo Santos a Yamid Amat: “Dejo un país sin Farc”. Eso estaba lejanísimo.



Gocen este soleado agosto, tomen sol, pero sin desnudarse en tonto show, como hizo la superestrella Sofía Vergara, que no necesita hacer esos jolgorios. Su talento es suficiente. De la peluquería les mandaron decir a ustedes que paguen con alegría y optimismo sus impuestos de la declaración de renta, ¡si quieren gozarse la prosperidad para todos!



PONCHO RENTERÍA