Que repitan la consulta...

El fogoso senador Armando Enrique Benedetti, cuando ganaron el plebiscito los peregrinos respondones del No, pidió repetir esa elección porque el aguacero en la Costa dizque les quitó un millón de votos. Esa tesis la quiere repetir la politóloga liberal Diana Martínez Dáger, exasesora de David Luna, costeña, guaponga, intensa, de 38 años. Ella me enfrentó en el supermercado diciéndome: “Usted es otro de los dolientes ridículos por los 40.000 millones de pesos. No hubo fracaso ni derrota, ganó la democracia liberal”.

Vea, pues; yo, abstencionista sin partido, incrédulo político, que nunca será funcionario ni contratista de ningún gobierno, le reviré diciéndole: “Estás pifiada, no seas cansona, vete a otro con tu cuento cómico”. Enojada, me llamó columnista ‘enmermelado’, vendido. Y repitió: “Votaron pocos miles por el aguacero, deberían repetir la consulta liberal”.



Silenciosa estuvo la zona electoral bogotana de la 85 con carrera 15, plazoleta Carulla. Con la sabia en gastronomía Constanza Montes, viuda del cultísimo charlista Bernardo Hoyos, vimos la soledad electoral. Hubo desaire al trapo rojo. Al derrochar esos 40.000 millones se ganaron millones de censuras.

Quedó raquítico el partido que tuvo gloriosos días con Gaitán, López Michelsen, Carlos Lozano y Lozano, Echandía, Alberto y Carlos Lleras. “Oh, mi gran Partido Liberal, yo sé tu historia”, recitaba Nacho Cruz Roldán, ejemplo de liberal enamorado de su partido.



De jovencito fui gran admirador de Alberto Lleras. Mi padre fue liberal sectario en Tuluá y por amar tanto su partido se ganó amenazas e insultos de los ‘pájaros’ godísimos de León María Lozano, ‘el Cóndor’. Mi suegro, Eduardo Arango, fue víctima de la violencia antiliberal en Antioquia, que ordenó el gobernador godo José María Bernal , ‘Chepe Escoba’, un camandulero sectario.



Ante el oso liberal del domingo, el candidato del uribismo Carlos Holmes Trujillo declaró por TV: “El Partido Liberal del 2017 tiene dengue, fiebres y malaria”. Digo yo: es un partido con indigestión estomacal por tanta ‘mermelada’. Se pifió el dúo gavirista-santista al no exigirle a Cristo que se retirara; nos hubieran ahorrado esa platica; fue penoso el resultado. Les aconsejé a Ernesto Samper y César Gaviria que les canten a Cristo y a De la Calle este sentido pasodoble de la ‘Faraona’ Lola Flores: “Hay, pena, penita pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, como el llanto de los liberales de Sonsón”.



