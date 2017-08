Que el Papa pida a Maduro...

Como su santidad viene a Bogotá y tiene buenas relaciones con el presidente Maduro, 15 señoras, todas militantes católicas dirigidas por Maricarmen, le enviaron desde mi correo una carta-súplica. Esto le pidieron: “Como creyentes católicas, rogamos a su santidad exigirle al señor Maduro que no repita el ataque de sus militares en motocicletas a humildes colombianos en la frontera. Como su santidad es un pacifista total, y antiguerras, esperamos que atienda este pedido. Varias de las aquí firmantes vemos en usted un buen amigo de Maduro, tanto que le ha negado audiencia a Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López”. Sí, al Papa lo ven cercanísimo a Maduro.

La carta de Maricarmen y las 15 católicas la redactaron y firmaron el domingo en el hoy maltratado parque El Virrey, en el festival de choripanes, postres y helados. Aplaudo la súplica femenina al Papa. Es urgente parar esos ataques. Y opinen ustedes: ¿mucha gente está inconforme con la visita papal? Sí, bastantes, por costos millonarios, caos de tráfico y multitudes en peligro.



Vuelvo a su santidad: si los generales y coroneles del madurismo ultraizquierdista repiten sus ataques, puede darse un grave choque militar con los nuestros. Evite eso, su santidad. Y que Piedad Córdoba, ‘Timochenko’, ‘Márquez’, Petro, ‘Catatumbo’, Clarita y Claudia López supliquen lo mismo a Maduro. No callen, eso les daría simpatías.



Última hora: Maricarmen & cía. piden a Maduro respeto y garantías para jugadores y para 20.000 hinchas nuestros mañana en el partido Colombia-Venezuela. Derrotará Colombia a Venezuela, tres a cero. Y gran falta nos hará el ‘Campeón’ Édgar Perea para que patrióticamente grite: “Venezuela, Colombia es tu papá”.



Dentro de siete días llega el Papa, y tendremos la ‘madre de los trancones’. Bogotá y Cartagena están carísimas, la pasarán fatal los turistas y los ilusos que preparan visita para tomarse una selfi con el Papa. No vengan, recen en la casa, no hay espacio, ni transporte ni andenes y hay mucho carterista.



Y ojalá que el Papa censure a los ladrones, a todos los ‘Ñoños’ que se vienen robando los alimentos colegiales, la salud, la educación, las pensiones y los contratos con el Gobierno. Que los ‘Ñoños’ de todas las trampas reciban fuerte censura papal. Si eso sucede, Colombia lo celebra y habría total aplauso a su santidad.



PONCHO RENTERÍA